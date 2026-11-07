Basket, la Reyer Venezia supera in rimonta la Reggiana nell’anticipo di Serie A

Dopo due sconfitte consecutive, l’Umana Reyer Venezia è tornata a vincere nel settimo turno della Serie A 2026-2027. La squadra veneta ha vinto in trasferta contro la Reggiana per 78-83, al termine di un match che ha visto sempre avanti la squadra emiliana. Ai lagunari va dato il merito di essere rimasti sempre in scia, prima di aver ribaltato tutto nei minuti finali dell’ultimo quarto con Wiltjer protagonista (17 punti). Dopo un ottima partita, Reggio Emilia si è spenta nel finale, incassando il secondo ko di fila in campionato. Inutili i 22 punti di Barford, autore di un ottimo avvio.

Inizio a ritmi molto alti per la Reggiana che segna i primi undici punti del match grazie ad uno scatenato Barford. Dopo circa 4′ si sblocca anche la Reyer con Tessitori e con la tripla di Green gli ospiti si portano sul -8. Barford però è inarrestabile in questo avvio e tiene avanti con margine i padroni di casa (+8). Tessitori cerca di prendersi sulle spalle Venezia ma Edwards punisce da tre. Nel finale di quarto la Reyer sembra iniziare a rispondere ai canestri emiliani. Dopo 10′ la Reggiana conduce 26-18.

I veneti partono forte nel secondo quarto; tripla di Bowman, canestro di Boakye e -2 con i liberi di Nicolao. Reggio torna a segnare dopo minuti di digiuno con Uglietti e con Thor riprende gli otto punti di vantaggio. La Reyer si riavvicina con Nicolao e Candi ma Barford torna a segnare (+5). Alla tripla di Caupain risponde quella di Parks ma la Reggiana trova un parziale di 6-0 per il +11. Ne segue un botta e risposta in lunetta al termine del quale Wiltjer piazza la tripla che chiude la frazione. All’intervallo lungo il punteggio recita 46-39 per i padroni di casa.

La ripresa inizia con ritmi blandi ma Reggio riesce a mantenere il suo vantaggio con la tripla di Thor per il +9. Bowman risponde ma con il solito Barford gli emiliano portano il loro vantaggio in doppia cifra (+13). La Reyer si riavvicina dopo minuti con le triple di Green e Wiltjer ma Edwards non sbaglia ai liberi (+8). Anche Bowman fa 2/2 e De Nicolao appoggia il -5. Witljer cerca di mettersi in proprio ma suona la sirena di fine quarto. A 10′ dalla fine la Reggiana è ancora avanti 64-59.

Ogbeide apre l’ultima frazione, i padroni di casa cercano la fuga decisiva ma la Reyer rimane attaccata grazie a Tessitori e la tripla di Watson (-4). Caupain ed Uglietti segnano con le penetrazioni e dall’altro lato Bowman piazza la tripla (-4). Venezia entra in ritmo, Reggio non è perfetta in lunetta, e Watson punisce ancora dall’arco (-3). Wiltjer entra in scena e con quattro punti consecutivi piazza il sorpasso Reyer a 1’33” dalla fine. Watson non sbaglia i suoi liberi e la Reggiana non riesce più a segnare. Parks ne approfitta in lunetta, Wiltjer punisce ancora e Venezia vola sul +8 a 21″ dalla sirena. Thor riaccende le speranze emiliane ma Parks segna il 2/2 che sigla la vittoria della Reyer.