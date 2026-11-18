Archiviata la serata di ieri con la vittoria importante soprattutto per il morale, l’Olimpia Milano ritrova subito il pubblico dell’Unipol Forum di Assago per ospitare domani giovedì 19 novembre i turchi del Fenerbahce Istanbul nella tredicesima giornata della regular season 2026-2027 (palla a due alle ore 20:30).

I meneghini hanno ritrovato il successo battendo la Stella Rossa per 91-77 grazie ad un ottimo secondo tempo, con Luca Banchi che ha firmato il primo sigillo europeo da quando è ritornato sulla panchina biancorossa per la sua seconda esperienza. Si interrompe così una striscia di nove sconfitte consecutive, con Leandro Bolmaro mattatore di serata (15 punti) al pari di Jason Burnell (13) e dell’italo-americano Darius Thompson che ha sfiorato la doppia doppia con 12 punti e 8 assist. Ora il record aggiornato dei campioni d’Italia è 2-10 che però rimangono in fondo alla classifica al penultimo posto davanti solo al fanalino di coda Baskonia (1-11), e l’incontro di domani sarà decisamente molto proibitivo ma non impossibile.

Il Fenerbahce Istanbul arriva al Forum forte della larga affermazione casalinga contro l’ASVEL Villeurbanne di Tony Parker (115-81) che ha riscattato il ko all’overtime della settimana scorsa contro Paris (111-109), con la compagine turca che si trova attualmente in terza piazza con 8-4 di score dopo dodici turni disputati al pari di Panathinaikos Atene, Zalgiris Kaunas, Barcellona e Dubai Basketball. Coach Sarunas Jasikevicius dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti ovvero l’ex Nicolò Melli, con il Capitano della Nazionale che ha subito un infortunio – da valutare – che potrebbe tenerlo ai box per diverso tempo. A guidare l’attacco ci penserà il ‘folletto’ Shane Larkin (25 punti contro l’ASVEL) ben coadiuvato da Johnny Juzang ma anche dall’altro ex Shavon Shields, che ritrova per la prima volta il pubblico del Forum dopo aver lasciato in estate l’Olimpia da protagonista dell’ultima cavalcata scudetto.