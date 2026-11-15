Basket, vittorie esterne per Virtus Bologna e Olimpia Milano. Colpo Venezia con la Maxima Roma

Si sono completate le sfide dell’ottava giornata. Alla vittoria di Napoli, risponde subito quella della Virtus Bologna, che raggiunge proprio i campani in testa alla classifica con 14 punti. Bologna non ha mai rischiato sul campo della Dolomiti Energia Trento, vincendo 88-75 in un match dove hanno toccato anche il +25. Virtus guidata dai 18 punti di Trent Frazier e dai 17 di Marcus Carr, mentre a Trento non sono bastati i 23 punti di Quincy Olivari.

Altra vittoria esterna quella dell’Olimpia Milano, con Luca Banchi che festeggia la prima vittoria al ritorno sulla panchina milanese. Milano fa sua la sfida con l’Apu Old Wild West Udine nell’ultimo quarto con un parziale di 24-12 e rimane sempre ad una vittoria di svantaggio dalla coppia in testa alla classifica. Per Milano ci sono 13 punti di Moses Wright e Jordan Thompson, mentre per Udine il migliore è Raequan Battle con 16 punti.

In uno scontro d’alta classifica la Reyer Venezia vince in casa contro la Maxima Roma, che cade dopo cinque vittorie consecutive. Finisce 88-81 per Venezia, che ha costruito l’allungo decisivo nel secondo quarto con un parziale di 36-20. Per Venezia il trascinatore è Jordan Parks con 22 punti, mentre a Roma non bastano i 26 punti e 8 rimbalzi di Miro Bilan.

RISULTATI 8^ GIORNATA SERIE A 2026-2027

Reggio Emilia – Varese 84-99 (giocata ieri)

BC Roma – Verona 88-89 (giocata ieri)

Treviso – Scafati 91-81

Napoli – Trieste 90-89

Cantù – Tortona 92-106 d.t.s

Venezia – Maxima Roma 88-81

Udine – Milano 70-83

Trento – Bologna 75-88

CLASSIFICA: Bologna, Napoli 14, Milano, Treviso 12, Venezia, Varese, Maxima Roma 10, Trieste, Udine, Verona 8, Trento, Tortona 6, BC Roma, Reggio Emilia 4, Scafati 2, Cantù 0