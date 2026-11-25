Dopo 19 anni il PalaEur torna a ospitare l’Italia. Allora era un caldo pomeriggio di agosto con l’ultima amichevole prima degli Europei, in cui la squadra azzurra (falcidiata dagli infortuni) fu nettamente sconfitta dalla Grecia, stavolta sono le qualificazioni ai Mondiali del 2027, è sera e ci si gioca molto contro la Turchia, alla presenza storica (mai avvenuta prima per il basket) del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La squadra azzurra arriva a questo appuntamento con un record complessivo, tra prima e seconda fase, di 5-3, mentre la Turchia dispone di una situazione di 8-0 che ne ha sostanzialmente blindato la posizione verso la rassegna che si dovrà giocare nel Qatar. Chiaramente i rapporti di forza vengono sensibilmente modificati dal fatto che non si possono utilizzare i giocatori NBA né, per larga misura, quelli NCAA vista l’annata estremamente particolare del basket universitario americano.

L’Italia arriva con qualche defezione in più rispetto al puro contesto NBA: Nicolò Melli si è operato di recente e di fatto si sa già che tornerà sul parquet nel 2027, mentre Matteo Spagnolo non c’è perché il Baskonia non ha fatto partire nessuno per le finestre di qualificazione ai Mondiali. Amedeo Tessitori non c’è perché è da pochissimi giorni nata la figlia, infine non vedremo sicuramente Gabriele Procida (che arriverà al raduno proprio domani) e Alessandro Pajola (che si unirà direttamente il 27, a Belgrado, e dunque sarà disponibile, così come Procida, per Serbia-Italia). Sono invece disponibili diversi elementi di Olimpia Milano e Virtus Bologna, tranne Awudu Abass che è stato appena ripreso dal club bianconero, il quale ha lasciato partire per la Nazionale Francesco Ferrari.

A fare gli onori di casa, in un certo senso, Nico Mannion e Giovanni Emejuru, che sono in quota BC Roma (che però gioca al PalaTiziano), Mirza Alibegovic e Giovanni Veronesi, che sono in quota Maxima Roma (che però, al netto di quattro partite finora giocate al PalaEur, ha paradossalmente giocato di più al PalaTiziano). Il tutto con una squadra che vede Marco Spissu arrivare carico di fiducia visto quanto sta riuscendo a fare a Napoli, la bella novità di Cheickh Niang, il fratello di Saliou che a Trento sta prendendo lezioni per diventare grande, e Andrea Loro che a Verona sta facendo benissimo dimostrando che la fiducia datagli dall’Olimpia Milano, che ne ha la proprietà, è meritata. Chiaramente bisognerà poi vedere quale sarà il ruolo di coloro che arrivano dall’Eurolega, con i possibili inserimenti di alcuni tra Tonut, Akele, Diouf (imprescindibile sotto canestro), Ricci, Thompson e Baldasso (che ha anche lui frequentato il PalaEur da padrone di casa ai tempi della Virtus Roma).

Dal canto suo, la Turchia ha al momento 16 giocatori disponibili e un guaio rilevante: metà dei lunghi inutilizzabili. Paradossalmente i problemi più importanti sono nel ruolo di ala grande rispetto a quello di centro, perché da 5 ci può giocare Sertac Sanli che ha ottima esperienza internazionale ed in più è molto rispettato da Ergin Ataman. Nel ruolo di 4, invece, a parte la possibilità di alternare Erkan Yilmaz la coppia Birsen-Onan non fornisce le stesse garanzie di altri nomi più conosciuti. Semmai è sugli esterni che bisognerà fare attenzione: posto naturalmente Furkan Korkmaz, Ataman ha deciso di utilizzare come naturalizzato Malachi Flynn, un passato tra Raptors, Knicks, Pistons, Spurs e Hornets e, dal 2025, l’approdo al Bahcesehir, che proprio una settimana fa è passato a Roma (sponda BC) per l’EuroCup.