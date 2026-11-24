Si chiude nel peggiore dei modi l’avventura di Frank Vitucci sulla panchina dell’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, che ha scelto di esonerare l’esperto coach veneto dopo la nona sconfitta di fila da inizio stagione. Il club brianzolo si trova in fondo alla classifica della Serie A 2026-2027 di basket e, per provare a raggiungere l’obiettivo della salvezza, ha optato per una decisione drastica.

“Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che, in data odierna, è stata presa la decisione di sollevare dall’incarico di capo allenatore della prima squadra coach Francesco Vitucci“, si legge nel comunicato diffuso dalla società canturina che mette fine ad una collaborazione nata in estate e caratterizzata da un inquietante striscia di quindici ko consecutivi tra pre-season e campionato.

“Il club desidera ringraziare sentitamente Frank Vitucci per il percorso condiviso, durante il quale il tecnico si è distinto ogni giorno per dedizione, serietà, umanità e per la grande professionalità dimostrate. A lui vanno i migliori auguri per il futuro, personale e professionale, da parte di tutta la società“, la chiusura della nota stampa di Cantù.