Tutto pronto per il big match di stasera al PalaEur di Roma tra Italia e Turchia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali di basket del 2027. Gli azzurri vanno a caccia di un successo fondamentale nella corsa verso il pass iridato, sfidando la capolista del gruppo J (imbattuta tra prima e seconda fase) che dovrà però fare i conti con diverse assenze pesanti rispetto alle precedenti finestre FIBA.

Ieri Luca Banchi è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione della partita: “Siamo consapevoli dell’importanza di ciò che è in palio in una finestra di qualificazione: la Turchia è imbattuta e sta dando continuità ai propri risultati. È un contesto di qualificazione particolare: ogni Nazionale deve fare i conti col mancato allineamento dei calendari e la Turchia ha saputo conciliare questa situazione affermandosi tra le potenze del basket europeo. Per noi è uno stimolo in più e un’occasione per il pubblico, che sono certo accorrerà numeroso“.

Il coach italiano ha fatto il punto della situazione sugli arrivi last minute di alcuni giocatori provenienti da club di Eurolega: “Il gruppo si completerà nel pomeriggio di oggi, finora abbiamo lavorato con un organico ridotto in attesa dei giocatori reduci dagli impegni in Eurolega: le poche ore che ci separano dalla gara saranno determinanti per accelerare i processi di conoscenza reciproca. Sappiamo che le condizioni in cui arriviamo a questi appuntamenti sono per certi versi paradossali, non potendo schierare il miglior roster possibile, ma riteniamo di aver fatto un buon lavoro di preparazione. Ci attende una gara durissima domani e un’altra altrettanto dura domenica a Belgrado: due avversarie di questo livello ci obbligheranno a dare il meglio di noi stessi“.

In attesa di ritrovare anche Alessandro Pajola (Partizan Belgrado) e Gabriele Procida (Real Madrid) per la supersfida di domenica a Belgrado contro la Serbia, il roster tricolore di oggi sarà composto da Marco Spissu, Nico Mannion, Leonardo Candi, Francesco Ferrari, Guglielmo Caruso, Mirza Alibegovic (al debutto assoluto con la maglia azzurra), Giovanni Veronesi, John Petrucelli, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso, Momo Diouf e Stefano Tonut.

I 12 DELL’ITALIA CONTRO LA TURCHIA

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Napoli Basketball)

#1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, BC Roma)

#4 Leonardo Candi (1997, 190, Guardia, Umana Reyer Venezia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, Armani Olimpia Milano) Vice Capitano

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, Armani Olimpia Milano) Capitano

#24 Francesco Ferrari (2005, 205, Ala, Virtus Costa Bologna)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, Guardia, Virtus Costa Bologna)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, Ala/Centro, Napoli Basketball)

#32 Mirza Alibegović (1992, 195, Guardia, Maxima Roma)

#35 Momo Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Virtus Costa Bologna)

#42 Giovanni Veronesi (1998, 197, Ala, Maxima Roma)

#77 John Petrucelli (1992, 193, Guardia/Ala, Napoli Basketball)

Già definito anche il roster turco selezionato da coach Ergin Ataman.

#1 Metecan Birsen (1995, 205, Ala, Besiktas)

#2 Sehmus Hazer (1999, 192, Playmaker, Galatasaray)

#5 Sertac Sanli (1991, 212, Centro, Fenerbahce)

#7 Yigit Arslan (1996, 198, Ala, Trabzonspor)

#10 Onuralp Bitim (1999, 198, Ala, Fenerbahce)

#11 Malachi Flynn (1998, 185, Playmaker, Bahcesehir)

#13 Yigit Onan (2002, 207, Ala, Aliaga Petkimspor)

#14 Furkan Haltali (2002, 207, Centro, Bahcesehir)

#18 Dogus Ozdemiroglu (1996, 191, Playmaker, Turk Telekom)

#22 Furkan Korkmaz (1997, 202, Ala, Besiktas)

#33 Erkan Yilmaz (1997, 197, Ala, Efes)

#55 Kenan Sipahi (1995, 198, Playmaker, Bahcesehir