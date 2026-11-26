L’Italbasket torna in campo oggi giovedì 26 novembre per ospitare al PalaEur di Roma – con palla a due alle ore 20:00 – la Turchia nella terza giornata per il girone J delle Qualificazioni ai Mondiali 2027, primo impegno di questa finestra autunnale sulla strada verso la rassegna iridata del prossimo anno.

Gli azzurri si trovano quasi ad una sfida decisiva per le proprie sorti, con la rappresentativa tricolore che deve rialzare la testa dopo i due ko rimediati nella finestra precedente contro Bosnia-Erzegovina (78-76) e Serbia (64-76). Assenti i big Simone Fontecchio (impegnato in NBA con i suoi Miami Heat) e Nicolò Melli fermo ai box, il CT Luca Banchi punterà sulla verve del ‘padrone di casa’ Nico Mannion e sulla solidità sotto canestro di Giovanni Emejuru.

Situazione diversa per la Turchia vice-campione d’Europa uscente, con la compagine della ‘Mezzaluna’ che ha vinto entrambe le partite disputate in estate contro Lituania (94-66) e Islanda (73-110) e confermandosi ancora imbattuta in queste Qualificazioni. Fari puntati sul totem Sertac Sanli e sull’esterno Furkan Korkmaz, entrambi che giocano in patria al Fenerbahce Istanbul e al Besitkas.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaEur di Roma alle ore 20:00. Diretta tv disponibile su Sky Spot Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita invece da SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul match che attende l’Italbasket!

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027

Giovedì 26 novembre

Ore 20:00 Italia-Turchia – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport