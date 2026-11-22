Cinque le partite giocate nella Serie A1 femminile quest’oggi, all’interno di una non banale settima giornata che vede il Famila Schio proseguire nella sua imbattibilità. Il tutto anche senza Cecilia Zandalasini, che ha chiesto e ottenuto di poter osservare un periodo di riposo più lungo del solito a causa del non essersi fermata praticamente mai nelle ultime stagioni, e ancor meno in quella passata.

LIMONTA COSTA MASNAGA-LADIES LIBERTAS LIVORNO 56-80

Sono i quarti centrali a rivelarsi decisivi nella sfida in cui le labroniche fanno sì che Costa Masnaga resti ancora a quota 0 in classifica. Il primo periodo è comunque pieno di lotta, con Evans, Spinelli e Pilatone che reggono molto a lungo il ritmo della Libertas, e anche Pini che riesce in più di un’occasione a distinguersi. Crockett sulla sirena regala il 21-20, ma il primo fattore decisivo per Livorno si chiama N’Guessan. Il secondo stranamente non è Hoppie, che pure è la miglior realizzatrice, ma l’accoppiata Toffali-Borondy, che ha un ruolo di primo piano nella fuga decisiva livornese.

TOP SCORER

COSTA MASNAGA – Crockett 17, Evans 9, Pilatone 7

LIVORNO – Hoppie 19, Smith 15, Gilli 10

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 59-77

Al PalaZauli, di fatto, la partita si decide nel secondo quarto dopo un coraggioso primo periodo da parte della O.ME.P.S. che ha nel trio Cornfield-Fokke-Aiello l’anello dal quale far uscire tutte le speranze, che si concretizzano in un 21-19 che fa sorridere il pubblico locale. Il blackout offensivo, però, arriva nel secondo periodo e si unisce all’affondo di Campobasso che lo mette a segno di squadra, con Meldere e Giacchetti che pian piano sono più protagoniste delle altre. Il resto del confronto è un controllo anche legato a una reale sensazione di superiorità sul campo.

TOP SCORER

BATTIPAGLIA – Cornfield e Aiello 12, Fokke 11

CAMPOBASSO – Giacchetti, Meldere e Miccoli 11

GEAS SESTO SAN GIOVANNI-UMANA REYER VENEZIA 55-85

Poteva essere uno dei match più attesi della giornata, si risolve con il fatto che al Geas manca completamente il contributo della panchina, dalla quale i soli punti che arrivano sono due, di Merisio. Venezia, dal canto suo, conduce le operazioni fin da subito al PalaAllende, e dopo la prima metà di gara il punteggio è già 44-26. Nei fatti la differenza è quella che si registra non solo nei quintetti base (dove comunque Okosun e White i loro punti li mettono), ma anche e soprattutto con una panchina dalla quale la Reyer può permettersi di far uscire una Matilde Villa da 12 punti e 7 rimbalzi, nonché al rientro dopo i vari problemi.

GEAS – Okosun 18, White 16, Hayes 11

VENEZIA – Pasa 15, Chery 14, Ustby 13

LOGIMAN BRONI-PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO 64-54

Fino a poco tempo fa sarebbe stata la grande sorpresa della giornata, ma la situazione di Broni e Roseto è totalmente invertita, ad ora, rispetto alle aspettative della stagione quando è iniziata. Di fatto è la partita più lottata delle cinque di oggi, con la Logiman che parte benissimo nel primo quarto e fa valere quello che è uno dei più caldi fattori campo della Serie A1. Winkowska, Stuelke e Jasa sono le grandi protagoniste del primo quarto (20-11), Roseto pian piano rientra con il gruppo e con Clark, Brejchova e Dotto, ma Broni scappa via, definitivamente, nel terzo periodo, con Gianolla che s’inventa dieci minuti da stella totale. L’ultimo periodo è soprattutto difensivo e questo aiuta le padrone di casa a chiudere con il successo.

BRONI – Gianolla 14, Winkowska 12, Jasa 11

ROSETO – Brejchova 10, Bernardi, Trucco e Dotto 8

FAMILA WUBER SCHIO-RMB BRIXIA BASKET 99-46

Al Famila, di fronte ai 2230 (e sono tantissimi per una partita come quella odierna) del PalaRomare basta una produzione offensiva di grande valore per battere Brescia, con il 65% da due, un dominio spaventoso ai rimbalzi (55-27) e cinque in doppia cifra. Il tutto nonostante, oltre a Zandalasini, manchi anche Verona, a roster pro forma, ma che ha stretto fortemente i denti per andare in Nazionale visto che gli acciacchi li aveva anche lì. In qualsiasi caso, troppa la differenza tra le due squadre che emerge fortemente già nel primo quarto. Da raccontare c’è decisamente poco, oltre al fatto che per Schio in questo momento la differenza canestri compessiva recita un impressionante saldo positivo di 265.

SCHIO – Bertsch 19, Coulibaly 18, Conde 14

BRIXIA – D’Alie 16, Svetlikova 11, Delboni 9

CLASSIFICA

1 Schio 14

2 Venezia 12*

3 Derthona 10

4 Livorno, Campobasso, Geas, Broni 8

8 San Martino di Lupari 6

9 Roseto 4

10 Battipaglia, Brixia 2

12 Costa Masnaga 0*

*Venezia e Costa Masnaga una partita in meno