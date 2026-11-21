Si sono completati da poco i due anticipi che hanno aperto il programma della nona giornata della regular season 2026-2027 per la Serie A di basket ovvero Trento-Napoli e Trieste-Reggio Emilia: andiamo a fare un breve riepilogo con risultati, cronaca e migliori marcatori.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-NAPOLI BASKETBALL 100-86

La Dolomiti Energia Trentino vince nettamente contro Napoli per 100-86 e infligge il secondo ko stagionale in campionato. I partenopei partono meglio (9-12), con Trento che prende le misure e mette la freccia a fine primo quarto (22-20). Nella seconda frazione Napoli rimane in scia e si riporta avanti (38-40), conservando un vantaggio minimo di due lunghezze all’intervallo lungo (48-50). Nella ripresa la sfida rimane in equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto (67-65), con il punteggio in perfetta parità alla terza sirena (72-72). Nel quarto conclusivo l’Aquila piazza l’allungo decisivo senza più voltarsi indietro (93-79), con Napoli incapace di reagire e accusa il colpo: finisce 100-86 in favore di Trento per l’esultanza del pubblico casalingo.

TOP SCORER

Trento: Olivari 37, Brown 24, C. Niang 11

Napoli: Ramsey 18, Dowtin 15, Spissu 14

PALLACANESTRO TRIESTE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 89-94

Blitz estero dell’Unahotels Reggio Emilia che espugna Trieste col punteggio di 89-94. Match equilibrato in apertura (17-17), con la Reggiana che prende il largo sul finire di primo quarto (20-27). Nel secondo parziale gli emiliani sfondano la doppia cifra di vantaggio (33-46), con Trieste che prova a rimanere in scia dopo 20’ di gioco (44-53). Nel terzo quarto Reggio Emilia mantiene gli avversari a distanza di sicurezza (53-65), con Trieste che non molla e insegue a -4 al terzo stop (68-72). Nella frazione conclusiva i padroni di casa trovano la forza di riavvicinarsi a -1 (82-83), con Reggio Emilia che non si scompone e riprende margine fino al 89-94 con cui fa saltare il fattore campo.

TOP SCORER

Trieste: Galloway 18, Jones 16, McDermott 15

Reggio Emilia: Visconti 19, Caupain 17, Severini 15