Dopo la pausa dedicata alle nazionali, la Serie A1 di basket femminile 2026-2027 riprenderà il suo cammino. Scatterà infatti domani la settima giornata del massimo campionato italiano con sei partite spalmate tra sabato e domenica. In testa alla classifica, in attesa del match di recupero della Reyer Venezia, troviamo sempre la Famila Wuber Schio con sei vittorie in sei partite disputate finora.

Il settimo turno si aprirà però a Tortona quando alle ore 18.00 di sabato andrà in scena la sfida tra Derthona e l’Alama San Martino di Lupari. Le padrone di casa cercano di ripartire dopo il ko contro Venezia mentre l’Alama cerca di dare un’impronta alla sua stagione. La lunga domenica verrà invece inaugurata dalla capolista Schio che alle 18.00 affronta la RMB Brixia per continuare a vincere.

Sempre alle 18.00 l’attenzione si sposta in Brianza dove andrà in scena la sfida tra le neopromosse. Costa Masnaga cerca infatti la prima vittoria in stagione contro la Libertas Livorno, autrice di una partenza solida. Il programma proseguirà, sempre alle 18.00, a Sesto San Giovanni dove la GEAS ospita la Reyer Venezia nel big match della settima giornata.

Poi toccherà alla Logiman Borni, reduce da due vittorie, affrontare in casa Roseto (alle ore 18.00) che cerca riscatto dopo tre ko di fila. Chiude il programma la sfida (alle 18.00) tra Battipaglia, una delle delusioni di questo inizio, e la Molisana Magnolia Campobasso.