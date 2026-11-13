Basket femminile: Italia, trasferta in Austria per raddoppiare

Ritorna domani in campo l’Italia del basket femminile. Dopo il successo di Terni contro la Lettonia, la squadra guidata da Andrea Capobianco si trasferisce a Vienna per giocare contro l’Austria, in quella che solo in linea teorica è la partita meno appariscente del raggruppamento. Solo apparentemente perché, come si è visto già due giorni fa, le austriache hanno a lungo creato più di qualche problema alla Lettonia, anche se poi le baltiche si sono imposte 66-81.

In quel match, infatti, almeno per un paio di quarti buoni la squadra austriaca ha retto quella lettone, che in teoria è nettamente più avanti dal punto di vista dell’esperienza internazionale e del talento. Merito dell’ex Virtus Bologna Sarah Sagerer, certo, ma anche della guardia delle Vienna DC Timberwolves Sigfrid Koizar, 15 punti, e di un sorprendente miglior rendimento a rimbalzo (42-39). Attenzione a questo particolare: a sfiorare la doppia doppia (9 punti e 8 rimbalzi) è stata l’ala classe 2010 Sophia Kuranovic. Non è un errore di digitazione: è proprio del 2010, in forza al DBB Wels, uno dei prospetti più interessanti di questa nuova generazione austriaca che ha in lei e nella meno impiegata Sophie Kunert due che si lasceranno probabilmente guardare in futuro.

Per l’Italia vanno in campo le stesse 12 che si sono viste a Terni, e molto probabilmente si tratterà anche delle giocatrici che andranno anche a Riga, visto che a Beatrice Caloro, Francesca Leonardi e Sara Toffolo è stato concesso di lasciare il raduno. Grande attenzione, come si è visto, andrà sui rimbalzi in attacco, ma anche sull’attenzione importante al controllo del ritmo. Come del resto ha sottolineato anche coach Capobianco, l’Austria è una squadra che, per compensare ovviamente un livello che non è e non può essere quello delle altre tre del suo girone, gira a ritmi altissimi. In sostanza, l’Italia dovrà provare a giocare una partita “brutta”, il che a volte serve per portare a casa i punti.

La squadra è arrivata in queste ore a Vienna via Fiumicino: svolgerà nel pomeriggio il primo allenamento e poi, domani mattina, ne avrà un altro prima della sfida, poi ripartirà lunedì alla volta di Riga. Siamo, insomma, nel bel mezzo di un trittico che non era stato ancora sperimentato in precedenza: le due finestre da tre partite, del resto, sono una novità di questo biennio. Novità che, peraltro, ha dato vita a sfide combattute: Spagna-Cechia vinta dalle iberiche 73-71 a Oviedo, una Serbia meno in controllo del solito contro la Grecia (84-74), ma soprattutto la sconfitta della Germania in casa contro l’Ungheria (64-70) in uno dei match di maggiore caratura del torneo, e che aveva anche un retrogusto mondiale visto che le magiare erano arrivate ai quarti e le tedesche quarte.