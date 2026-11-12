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Basket

Basket femminile: Italia, una vittoria così è molto più importante del risultato in quanto tale

Pubblicato

19 minuti fa

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Francesca Pasa
Francesca Pasa / Ciamillo

Italia-Slovenia 67-62: il risultato del campo di ieri, a Terni, è stato questo. Ciò che però il parquet del PalaTerni non ha detto è altro, e cioè che quest’Italia di coraggio ne ha avuto parecchio in una situazione di vera e propria emergenza. Per un motivo o per un altro, di fatto, non è utilizzabile una fetta di quattro dodicesimi molto importanti del roster, ma di questa storia s’è detto e scritto fin troppo. Quello che coach Andrea Capobianco ha invece svelato ieri, quando è stato avvicinato dai microfoni di Sky, è altro.

Perché vincere una partita nella quale si è senza le due maggiori stelle, senza la giocatrice che qui fa da cambio della play titolare e senza un’arma nascosta dalla panchina (perché Fassina tale è) è già pesante. Se ci aggiungiamo i pochi, se non nessuno, allenamento sulle spalle di Verona e Panzera, come riportato dal coach azzurro, allora si capisce quanto sia stato fondamentale riuscire a prendersi i due punti e quanto sia ulteriormente stato importante farcela utilizzando l’occasione di una Slovenia senza Jessica Shepard.

Normalmente questo tipo di raggruppamento di qualificazione agli Europei ha una caratteristica: si hanno alte probabilità di vincerlo se si va perlomeno a cinque vittorie e una sconfitta. Aver superato la Slovenia in queste condizioni significa aver scavallato il primo vero ostacolo della situazione. Il secondo arriverà adesso, con due partite, sabato e martedì, in trasferta. L’Austria, a Vienna, appare ostacolo meno complesso se si riusciranno a tenere Sagerer, le giovani e un paio d’altri accorgimenti. Più complicata sarà la Lettonia a Riga.

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Da qui, poi, si può andare in prospettiva. In buona sostanza, appare quasi più possibile la seconda finestra, quella che si giocherà nel prossimo anno. Vero, si inizierà con una trasferta, ma è altrettanto vero che poi con Austria e Lettonia si potrà giocare tra le mura amiche. In breve, con una sola partita la squadra azzurra è già riuscita a crearsi le condizioni ideali per avere almeno una chance di fare un gran bel percorso, confermativo della propria forza. Del resto, adesso, quelle che sono andate ai Mondiali e con galloni importanti sono le azzurre, e sono le altre squadre a dover produrre uno sforzo maggiore. E per noi è una bella posizione da pensare.

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