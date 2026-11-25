Doppia festa per la Molisana Magnolia Campobasso. La squadra allenata da Mimmo Sabatelli non concede scampo alle svizzere di Nyon, battute per 88-50 nella quinta partita del girone G di regular season. Non solo: con questo successo accede al primo turno dei playoff di EuroCup, e potrà avere una testa di serie alta, un bel vantaggio quando si tratterà di comporre il tabellone. La migliore è Anne Simon con 19 punti, mentre per Nyon, costretta a una rotazione a sette, l’italiana Alice Recanati scrive 15 sul tabellino.

Il primo quarto parte molto bene per la squadra di casa, spinta dalle straniere, solo che Diew ha un guizzo che riporta Nyon sull’8-8. Successivamente si apre un vero e proprio duello realizzativo: da una parte Conti, Miccoli e Scott, dall’altra Uro-Nilie e Recanati insieme a Margot. Poi Simon e Scott iniziano a spingere la Molisana, prima del 29-20 sull’onda di Giacchetti e Madera.

Madera continua a spingere sull’acceleratore assieme a Ceré e poi Conti, ed è con loro che Campobasso supera la doppia cifra di vantaggio. La livornese è implacabile e gioca un grande secondo quarto nei sette minuti in cui è impiegata. Pian piano la Molisana scava un solco importante e all’intervallo ci va sul 50-34.

La seconda metà di gara accentua ulteriormente il gap esistente tra le due squadre. Simon si scatena da tre e non solo, Scott va a prendersi tanti liberi e si va anche oltre le 30 lunghezze di divario. A questo punto Sabatelli mette in campo anche Giuliani che risponde presente da oltre l’arco, così come risponde presente anche Perini e, in generale, tutto va verso una festa alla Molisana Arena.

MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO-NYON BASKET FEMENIN 88-50

CAMPOBASSO – Simon 19, Giacchetti 2, Conti* 10, Meldere 6, Giuliani 3, Ceré 2, Perini 2, Miccoli* 4, Madera 12, Morrison* 3, Scott* 18, Vilka* 7. All. Sabatelli

NYON – Ambrosio ne, Margot 13, Recanati* 15, Diew* 13, Uro-Nilie* 9, Schellino, Loosa*, Robinson ne, da Silva. All. Benic