Belgrado si conferma città amica per il basket italiano in questa settimana di coppe. Dopo la vittoria di ieri della Virtus Bologna, arriva anche quella del Famila Schio sempre contro la Stella Rossa nella quinta giornata di Eurolega. Finisce 85-75 in favore della squadra italiana, che sigilla la prima posizione nel gruppo B, cogliendo la quarta vittoria del suo cammino europeo.

La miglior marcatrice di Schio è stata Maria Conde, che ha messo a referto 23 punti, ma importanti sono stati anche i 17 punti di Jasmine Keys e la doppia doppia di Costanza Verona, che ha messo a referto 10 punti e 11 assist. Alla Stella Rossa non sono bastati, invece, i 22 punti di Destanni Henderson.

Ottimo avvio delle padrone di casa (8-2), che arrivano anche sul +7 a metà primo quarto con il canestro di Turudic (13-6). Schio, però, reagisce e pareggia i conti con Coulibaly. La Stella Rossa torna nuovamente avanti sul +6 con la tripla di Naumcev, ma il finale di quarto premia ancora il Famila ed alla prima sirena il tabellone segna 21-21. Parte meglio la squadra serba nel secondo quarto e tocca ancora il +7 (32-25), con Schio che è costretta ancora ad inseguire. Il Famila comunque resta sempre in partita ed è sotto di soli due punti all’intervallo (39-37).

Al rientro dalla pausa lunga cominciano meglio le padrone di casa, ma Schio finalmente riesce a passare in vantaggio con i liberi di Laksa (44-45). Il Famila prosegue ad avere il controllo del match e tocca il +8 con il canestro di Keys (50-58). Si entra comunque negli ultimi dieci minuti con Schio in vantaggio 61-56. Inizio strepitoso di ultimo quarto per il Famila, che piazza un parziale di 10-2 e scappa via sul +13 (58-71). Un vantaggio in doppia cifra che Schio mantiene fino alla fine, chiudendo 85-75.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

STELLA ROSSA BELGRADO – FAMILA SCHIO 75-85 (21-21, 18-16, 17-24, 19-24)

Stella Rossa: Naumcev 3, Katanic, Collier 9, Sujic 3, Scherf 12, Wilkinson 3, da Silva, Spanou 7, Levi, Turudic 6, Dugalic 10, Henderson 22

Schio: Mestdagh, Zanardi 4, Verona 10, Conde 23, Panzera 1, Coulibaly 13, André 6, Bertsch 4, Egwoh, Attura, Keys 17, Laksa 7