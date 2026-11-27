Nemmeno il tempo di finire di pensare a Italia-Turchia, che già per gli azzurri c’è una nuova strada da percorrere, quella verso Belgrado. E, precisamente, verso la stessa Aleksandar Nikolic Hall, spesso nota anche semplicemente come “il Pionir”, che cinque anni fa vide la squadra tricolore, proprio contro la Serbia, andare a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo.

Sarà inevitabilmente una Serbia priva dei suoi grandi big NBA, ovviamente, ma questo va messo in conto nel momento in cui le finestre si giocano a regular season in corso: Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jovic, Tristan Vukcevic, Nikola Topic e Bogoljub Markovic sono i sei nomi che non saranno sul parquet belgradese.

Va rimarcata una cosa molto chiara: per la sfida con la Lituania Dusan Alimpijevic ha deciso di utilizzare Aleksa Avramovic, Filip Barna, Nikola Djurisic, Balsa Koprivica, Petar Kovacevic, Andrej Lucic, Dusan Miletic, Luka Mitrovic, Stefan Momirov, Jovan Novak, Alen Smailagic, Lazar Stefanovic. Poiché però i chiamati totali sono 24, e diversi sono impegnati in Eurolega, per l’Italia la situazione cambierà ed è praticamente già certo che sono disponibili Filip Petrusev, Nemaja Dangubic, Ognjen Dobric e Dejan Davidovac, i quali potranno unirsi al gruppo. Ma non sono i soli: Marko Guduric, Vasilije Micic, Vladimir Lucic, Vanja Marinkovic, Arijan Lakic, Nikola Tanaskovic, Vojin Medarevic e Uros Plavsic sono tutti passibili d’uso. In pratica, Alimpijevic è come se avesse due interi roster tra cui scegliere.

Ovviamente di questi nomi ce ne sono alcuni che valgono, in un serto senso, più di altri. Avramovic, per esempio: l’ex Varese garantisce tanto in termini di difesa, transizione e tiro, mentre Petrusev è il classico 4-5 moderno che può fare qualsiasi cosa sia vicino a canestro che lontano dallo stesso. Conosciamo bene Smailagic per i suoi trascorsi alla Virtus Bologna: lungo mobile, in grado di creare spazi per gli altri. E sarebbe la sua prima presenza con la maglia serba dal 2021. E poi naturalmente Guduric, che a Milano è sempre stato uno dei pochissimi a salvarsi dal disastroso inizio di stagione dell’Olimpia. Non è quello di alcuni anni fa, ma Micic rimane giocatore veramente pericoloso sulla partita secca, in grado di far malissimo se gli si lascia spazio. Dobric anche in Italia lo si conosce per l’abilità nel gioco senza palla, mentre con Mitrovic e Lucic ci si troverà eventualmente a fare i conti con tanta esperienza.

Il fatto, come si diceva, è che la Serbia ha un bacino estremamente ampio. Così può capitare che ci siano contemporaneamente l’esperienza di Dangubic, che finora è spessissimo stato usato nelle qualificazioni, e l’estro da lontano di Marinkovic, tiratore che però quest’anno sta rendendo meno del dovuto al Partizan. Occhio anche a Djurisic, prospetto NBA della Stella Rossa già scelto con il numero 43 al draft del 2024, ma che dopo un passaggio ad Atlanta è rientrato ein Europa con discreti interessi. Barna è poi il secondo miglior realizzatore di ABA Liga (la Lega adriatica) della stagione 2025-2026, mentre Miletic è stato prelevato dall’Hapoel Gerusalemme per cercare di avere centimetri (214) vicino a canestro dopo una bella annata a Cluj-Napoca. C’è poi Tanaskovic, l’arma segreta da Alimpijevic spesso usata non necessariamente in gran difficoltà, visto che nelle otto partite di qualificazione con la Serbia ha assommato 12,5 punti di media, con picchi di 24. Da tenere in conto i ruoli da specialisti di vario genere di Koprivica, Novak e Momirov.