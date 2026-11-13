ATP Finals 2026: quanti punti possono guadagnare Alcaraz e Zverev su Sinner

Jannik Sinner sarà spettatore interessato alle Nitto ATP Finals, dato che nel ranking ATP il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz potranno, rispettivamente, incrementare il vantaggio e diminuire il ritardo nei confronti dell’azzurro, costretto ai box da un infortunio.

Saranno infatti in palio 1500 punti alle ATP Finals: Sinner chiuderà la stagione a quota 7950, mentre Zverev partirà a Torino da quota 9350, già con 1400 punti di vantaggio sull’italiano, invece Alcaraz scatterà da quota 6100, con 1850 di ritardo dall’azzurro.

Vincere il torneo dopo aver chiuso da imbattuto la fase a gironi consentirebbe a Zverev di issarsi fino a quota 10850, portandosi a +2900 sull’italiano, mentre lo stesso scenario porterebbe Alcaraz a quota 7600, a -350 dall’azzurro.

Ciascuno dei tre match della prima fase, infatti, metterà in palio 200 punti, per un massimo di 600 al termine dei gironi, poi altri 400 saranno in palio nelle semifinali, infine l’ultimo atto ne assegnerà ulteriori 500: nel complesso gli avversari potranno rosicchiare a Sinner fino a 1500 punti.

RANKING ATP PRIMA DELL’INIZIO DELLE FINALS

Alexander Zverev 9350 (+1400 su Sinner)

Jannik Sinner 7950

Carlos Alcaraz 6100 (-1850 da Sinner)

DISTACCO MASSIMO A FINE STAGIONE TRA ZVEREV E SINNER

Alexander Zverev 10850 (+2900 su Sinner)

Jannik Sinner 7950

DISTACCO MINIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ

Jannik Sinner 7950

Carlos Alcaraz 7600 (-350 da Sinner)