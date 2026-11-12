Tennis
ATP Finals 2026, dove può arrivare Flavio Cobolli nel ranking a Torino: top 5 a portata di mano
Il primo match delle Nitto ATP Finals potrebbe essere già fondamentale per Flavio Cobolli, e non soltanto per il prosieguo del torneo, ma anche per il ranking ATP: il russo Daniil Medvedev, oltre che il rivale diretto per l’accesso alle semifinali, è anche il competitor dell’azzurro per il 5° posto nella classifica mondiale.
Lunedì prossimo, 16 novembre, l’aggiornamento del ranking ATP vedrà Flavio Cobolli al 6° posto a quota 3680 punti, a -140 da Medvedev, quinto a quota 3820: vincere lo scontro diretto vorrebbe dire per l’azzurro superare il russo nella classifica mondiale.
L’azzurro dovrà anche guardarsi le spalle dai tennisti che potrebbero scavalcarlo a Torino, soprattutto dal francese Arthur Fils, sesto con 3625, a -55 da Cobolli, mentre sono più lontani lo statunitense Frances Tiafoe, settimo a 3390, e lo spagnolo Rafael Jodar, ottavo a 3234.
Qualora Cobolli dovesse vincere il torneo da imbattuto, invece, potrebbe anche ambire al 4° posto della classifica mondiale, issandosi fino a quota 5180 punti, a patto che lo statunitense Ben Shelton, attualmente quarto a quota5170, non vinca neppure un match a Torino.
RANKING ATP FLAVIO COBOLLI
Ranking ufficiale lunedì 16 novembre: 3680 punti, 6° posto.
Ranking in caso di una vittoria nella fase a gironi: 3880 punti, 5° posto.
Ranking in caso di due vittorie nella fase a gironi: 4080 punti, 5° posto.
Ranking in caso di tre vittorie nella fase a gironi: 4280 punti, 5° posto.
Ranking in caso di vittoria in semifinale: 4680 punti, 5° posto.
Ranking in caso di vittoria in finale: 5180 punti, 4° posto (se Shelton non vince incontri a Torino).