Cobolli-Medvedev, ATP Finals 2026: quando si gioca, data, programma, orario. Come vedere la partita in tv

Flavio Cobolli affronterà Daniil Medvedev in occasione del suo debutto alle ATP Finals 2026, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori di questa annata agonistica. Si tratterà di un esordio assoluto in questa manifestazione per il tennista italiano, atteso dal confronto molto impegnativo contro il russo, già determinante per le dinamiche del gruppo in cui figurano anche lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Frances Tiafoe.

L’appuntamento è per lunedì 16 novembre sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino: sarà il quarto incontro in programma a partire dalle ore 11.30 e non incomincerà prima delle ore 20.30. Ad aprire il programma di giornata sarà il match tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Zeballos, seguito dal confronto tra Alcaraz e Tiafoe (non prima delle ore 14.00). Non prima delle ore 18.00 si disputerà Harrison/Skupski-Krawletz/Puetz e poi, non prima delle ore 20.30, toccherà al nostro portacolori.

Il 24enne, numero 6 del mondo, sfiderà il 30enne, numero 5 del ranking ATP. Il russo conduce per 2-1 nei precedenti: i suoi successi risalgono al 2024, quando si impose ai sedicesimi degli US Open e ai quarti del Masters 1000 di Pechino, ma l’azzurro ha dettato legge nell’ultimo testa a testa, disputato in primavera in occasione degli ottavi del Masters 1000 di Madrid.

Di seguito il calendario completo il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Medvedev, incontro valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-MEDVEDEV, ATP FINALS 2026

Lunedì 16 novembre

Quarto match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 20.30 Flavio Cobolli vs Daniil Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.30, si giocheranno nell’ordine: Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, Alcaraz-Tiafoe (non prima delle ore 14.00), Harrison/Skupski-Krawletz/Puetz (non prima delle ore 18.00). Al termine, e non prima delle ore 20.30, toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-MEDVEDEV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Mediaset ha diritto a trasmettere una partita al giorno gratis e in chiaro. Il programma di lunedì deve ancora essere definito.