Flavio Cobolli alla vigilia delle ATP Finals: “Io non mollo mai, sono un gladiatore. Vivo bene le partite”

A coronamento di una stagione da sogno che l’ha proiettato nella top10 mondiale ed in una nuova dimensione, Flavio Cobolli si appresta a disputare per la prima volta in carriera le ATP Finals. In assenza di Jannik Sinner il 24enne romano sarà l’unico rappresentante italiano nel torneo di singolare del Master, che si terrà presso la Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre.

“Io non mollo mai, sono un gladiatore. Quando le cose si mettono male, cerco di non mollare e di far pesare ogni palla al mio avversario. Il modo in cui gioco certi punti è una qualità che, senza voler essere presuntuoso, penso abbiano in pochi nel circuito. Mi ha dato una grande mano, perché tecnicamente sono ancora indietro rispetto ai ragazzi con cui gioco“, dichiara il finalista dell’ultimo Roland Garros alla vigilia della prestigiosa kermesse di fine stagione in un’intervista concessa al magazine di Red Bull.

“Comunque vivo bene le partite: sembra che sia nervoso o agitato, magari lo sono anche, però c’è sempre una sfumatura di divertimento in quello che faccio. Mi distraggo facilmente, magari faccio una battuta a un tifoso. Cerco di divertirmi il più possibile perché credo che poi mi aiuti nel match“, prosegue il n.6 del ranking ATP (fonte: Ansa).

Sul rapporto con il padre Stefano, che è anche il suo allenatore: “Mi fido ciecamente di quel che mi dice. Anche se qualche volta rispondo male o sono molto arrabbiato quando dialogo con il team, ascolto al 100%, ma fuori dal campo è difficile che parliamo di tennis. Quando torniamo a casa parliamo di calcio; quando c’è mamma, della giornata; con mio fratello magari delle fidanzate“.