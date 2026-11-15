Antropova duella con Nicoletti a suon di punti! Sfida pirotecnica, l’Eczacibasi vince e si rilancia

Ekaterina Antropova e Anna Nicoletti hanno inscenato uno splendido duello tra opposti in occasione dell’atteso confronto tra lo Zeren Spor Ankara e l’Eczacibasi Istanbul, incontro valido per la nona giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Le due bomber si sono fronteggiate a viso aperto e hanno regalato grande spettacolo.

A prevalere è stata l’attaccante della Nazionale, che ha messo a segno 21 punti (2 ace, un punto) con il 52% in fase offensiva. La rivale si è fermata a quota 19 punti (4 ace, 2 muri, 41%), offrendo una prova di grande efficienza che sarà indubbiamente notata da chi di dovere e che potrebbe anche valere una promozione nel panorama internazionale.

L’Eczacibasi ha vinto in trasferta per 3-1 (25-15; 25-19; 20-25; 25-16) davanti ai 3500 spettatori presenti al TVF Ziraat Bankkart Salonu, supportato anche da Asli Kalac (12 punti) e Aleksandra Uzelac (15). Le Tigri si confermano al terzo posto in classifica generale con 21 punti, a cinque lunghezze di distacco dalla capolista VakifBank e a -2 dal Fenerbahce (che ha disputato un incontro in meno). Il prossimo impegno è previsto sabato 21 novembre (ore 12.00 italiane) contro il modesto Kuzeyboru di fronte al proprio pubblico.