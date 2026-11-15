Calendario A1 volley femminile oggi: orari partite 15 novembre, canali tv, streaming

Oggi domenica 15 novembre vanno in scena sei partite valide per la nona giornata della Serie A1 di volley femminile. Prosegue la grande sfida a distanza tra le due imbattute capolista: Milano sarà impegnata sul campo di Cuneo alle ore 18.00, mentre Conegliano risponderà alle ore 20.00 nella tana di Bergamo. L’impegno delle meneghine sembra più agevole rispetto alla trasferta della corazzata veneta, alla vigilia dell’attesissimo scontro diretto.

Scandicci dovrà cercare di rialzare la testa dopo aver subito la rimonta dalla Consolini e alle ore 17.00 ospiterà Busto Arsizio, bisognosa di punti importanti per la propria classifica. Novara è reduce dalla batosta casalinga rimediata contro Conegliano e proverà a riscattarsi in casa di Talmassons alle ore 16.00, mentre alle ore 17.00 Chieri ospiterà Macerata per confermarsi terza forza del torneo e la Consolini farà visita a Brescia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (domenica 15 novembre) valide per la nona giornata della Serie A1 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN, prevista la diretta live testuale su OA Sport per le partite di Conegliano e Milano.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 15 novembre

16.00 Cda Volley Talmassons Fvg vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su DAZN

17.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Cbf Balducci Hr Macerata – Diretta streaming su DAZN, canale YouTube di Lega Volley Femminile

17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Laica Cioccolato Uyba Busto Arsizio – Diretta streaming su DAZN

17.00 Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Omag Consolini Volley 1907 – Diretta streaming su DAZN, canale YouTube di Lega Volley Femminile

18.00 Granda Volley Cuneo vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN

20.00 ChorusLife Volley Bergamo vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN, canale YouTube di Lega Volley Femminile

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN per tutte le partite, per gli abbonati; canale YouTube di Lega Volley Femminile per Chieri-Macerata, Brescia-Consolini e Bergamo-Conegliano, gratis.

Diretta testuale: OA Sport per Cuneo-M,ilano e Bergamo-Conegliano.