Antonelli e Senna, l’abbraccio della storia: Kimi sale sulla leggendaria Lotus 98T

Ci sono giornate che non hanno bisogno di un cronometro per essere indimenticabili. Nessun giro veloce, nessuna bandiera a scacchi. Soltanto un abitacolo, una macchina che appartiene alla leggenda e un ragazzo che, dopo aver conquistato il mondo, si ritrova faccia a faccia con il proprio mito.

Andrea Kimi Antonelli è salito a bordo della Lotus 98T di Ayrton Senna. È accaduto a Tatuì, nell’entroterra dello Stato di San Paolo, dove il neo campione del mondo di F1 ha ricevuto un’accoglienza speciale: quella della famiglia del pilota brasiliano, protagonista di una storia che continua a vivere ben oltre i confini della pista.

Per Antonelli, non si è trattato di una semplice visita. Senna è molto più di un riferimento sportivo. È l’idolo di sempre, il nome che ha accompagnato la sua crescita, l’esempio al quale guardare quando il talento deve trovare una direzione. Una passione mai nascosta, diventata persino una scelta di carriera: il numero 12, quello che Kimi ha deciso di portare in F1, era lo stesso che campeggiava sulla Lotus nero-oro sponsorizzata John Player Special nel 1986.

Un filo sottile, ma resistente, che lega due epoche e due piloti. Da una parte il brasiliano che ha scritto pagine irripetibili del Circus; dall’altra il giovane italiano che, dopo il trionfo iridato a Città del Messico, si concede il privilegio di avvicinarsi ancora un po’ a quella leggenda.

L’immagine più bella è arrivata sui social. Antonelli ha condiviso lo scatto che lo ritrae nell’abitacolo della storica monoposto, circondato dai familiari di Senna. Una fotografia che racconta molto più di una visita: il rispetto per una storia, la gratitudine per un’accoglienza e l’emozione di chi si trova, quasi senza rendersene conto, dentro un sogno coltivato per anni.

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Il commento, affidato alla lingua portoghese, restituisce tutta la profondità del momento: “Una giornata indimenticabile. Grazie a tutta la famiglia Senna. Ci vorrà un po’ di tempo prima che realizzi del tutto, ma porterò questi ricordi con me per sempre“.