Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha affidato a un lungo messaggio pubblicato sul social X il proprio tributo a Federica Brignone, all’indomani dell’annuncio con cui la fuoriclasse valdostana, a 36 anni, ha comunicato il ritiro dall’attività agonistica a causa dei persistenti dolori alla gamba sinistra.

Nel suo intervento, Abodi ha sottolineato come la parabola dell’atleta italiana superi i confini dei semplici risultati: “Ci sono vittorie che restano nella storia dello sport e storie di atleti vincenti che vanno ben oltre lo sport. Federica, la tua è una di queste“. Il Ministro ha poi ripercorso la straordinaria rinascita agonistica della campionessa, culminata ai Giochi invernali: “Ci hai fatto emozionare e reso orgogliosi con i tuoi successi internazionali, ci hai lasciato senza parole con le straordinarie imprese dei due ori olimpici a Milano Cortina, conquistati lasciandoti alle spalle le tue avversarie, ma anche gli effetti di un incidente che avrebbe fermato definitivamente chiunque“.

Il ministro ha anche sottolineato: “Ricordo i tuoi occhi che ho incrociato con i miei pochi giorni dopo quella caduta dolorosa, ma ricordo soprattutto il tuo sorriso, quello che non hai mai perso, nei giorni del trionfo a Cortina e l’inchino delle avversarie dopo la tua vittoria olimpica: un gesto di rispetto e sportività che resterà nella storia, tanto quanto le tue medaglie“.

Rivolgendosi direttamente alla sciatrice, Abodi ha elogiato la lucidità della scelta di appendere gli sci al chiodo: “Sei e sarai un esempio per i giovani, ma anche per tutti noi, per i tuoi successi, ma soprattutto per il modo con il quale hai affrontato le difficoltà della vita, le tue avversarie e non solo. Oggi rispettiamo una decisione sicuramente difficile, perché anche sapersi fermare, ascoltando il proprio corpo e pensando alla propria vita, è una prova di carattere e un atto di coraggio“.

Infine, ha raccolto il desiderio espresso da fuoriclasse di La Salle di poter fare un’ultima passerella in pista per salutare i tifosi, augurandole il meglio per il futuro: “La tua carriera agonistica si chiude, ma il segno che hai lasciato nello sport italiano e nel cuore di tanti italiani rimarrà per sempre. Quel cancelletto che vorresti aprire ancora una volta per salutare il mondo che ami sarà soprattutto l’occasione per restituirti l’abbraccio e la gratitudine di un’intera Nazione. Infinitamente grazie Federica, per le emozioni, per i sogni e per l’esempio. La linea d’arrivo della tua ultima gara sono certo che sarà comunque quella di partenza di nuove sfide, vincenti“.