Tiro a volo, Massimo Fabbrizi e Jessica Rossi approdano in finale ai Mondiali nel trap misto

L’ultima finale dei Mondiali senior 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar, vedrà protagonisti anche i colori azzurri: nelle qualificazioni del trap a coppie miste centra l’ultimo atto allo shoot off Italia 2 di Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi, mentre viene eliminata Italia 1 di Erica Sessa e Mauro De Filippis.

Le qualificazioni vengono chiuse al primo posto con 144/150 da Australia 2 di Penny Smith e James Willett, mentre a quota 143/150 serve lo spareggio per definire il secondo posto, che va a Turchia 2 di Rumeysa Pelin Kaya e Tolga N Tuncer, che superano la Gran Bretagna di Lucy Charlotte Hall e Nathan Hales con lo score di 2-1.

Per l’ultimo posto in finale si rende necessario lo shoot off tra le due coppie a quota 142/150: a spuntarla è Italia 1 di Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi, che battono ed eliminano dalla corsa all’ultimo atto la Polonia di Sandra Bernal e Tomasz Pasierbski con il punteggio di 6-5.

Esce di scena già al termine dei 150 piattelli regolamentari, invece, l’altra coppia azzurra al via: dopo le tre serie previste Italia 2 di Erica Sessa e Mauro De Filippis chiude con il punteggio di 138/150, quota che vale il dodicesimo posto assoluto.