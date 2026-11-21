Massimiliano Ambesi si è soffermato sulla formazione dell’Italia per le Finals di Coppa Davis durante l’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Cobolli e Berrettini sono reduci da un mezzo infortunio e ha senso avere quattro singolaristi. Il doppio non dà le garanzie di altri momenti, Bolelli è sottotono e si è fatta una scelta strategica. Non penso che c’entrino i rapporti fuori dal campo, che non devono contare nulla. Se Musetti dice di no? Ne uscirebbe male. Al momento non hai la garanzie che due dei tre singolaristi più forti siano in condizione“.

Il telecronista di Eurosport ha analizzato nel dettaglio la condizione di Jannik Sinner: “Penso che si sia capito con ritardo quale fosse la reale situazione e questo ha generato problemi. Non ho in mano le carte e cosa gli abbiano diagnosticato ‘pronti via’, dunque è difficile andare oltre. Sto leggendo quello che esce quotidianamente, perché ogni giorno c’è un’indiscrezione, spesso in contrasto con quella del giorno precedente. Io direi di attendere comunicazioni da parte di Sinner, che prima o poi dovranno arrivare. Tutti hanno interesse a dire la loro, magari a volte senza cognizione“.

L’esperto di tennis ha ulteriormente approfondito sull’attuale numero 2 del mondo: “Io ero venuto a conoscenza di una serie di notizie riguardo Sinner, che poi non erano state divulgate dai tanti che ne scrivono. Avevo detto che lo stop era l’occasione per sistemare altro. Quella notizia era vera ed arrivava dall’entourage, non so da dove arrivino le altre. Quella notizia non era stata data da nessuno e poi si è verificata, quindi tanti stanno tirando a caso, magari arriva una mezza indiscrezione e su quella si costruisce una storia. Prima c’è la visita a Lione, poi il luminare statunitense, poi quello finlandese: ce n’è un po’ per tutti i gusti. L’unica notizia che si è avverata, a me era arrivata da fonti dirette e nessuna ne parlava“.

Massimiliano Ambesi ha chiuso con una perplessità e con un’ipotesi sull’immediato futuro: “A me ha lasciato interdetto il passaggio in cui lascia intendere di avere male al ginocchio. È difficile parlare con cognizione di causa perché non ci sono elementi, aspettiamo che parli il giocatore, se intende parlare. Forse inizialmente non si pensava che il problema fosse così grave, penso che entro la fine della Coppa Davis esca qualcosa. L’unica cosa che sappiamo è che a fine mese dovrebbe iniziare la preparazione in una località spagnola, quindi mi aspetto che si faccia chiarezza su questo, si va o non si va”.