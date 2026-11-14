Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Tennis

Alexander Zverev denunciato prima delle Finals: cos’è successo e l’intervista incriminata

Pubblicato

9 secondi fa

il

Per approfondire:
Alexander Zverev
Alexander Zverev / Lapresse

Alexander Zverev si appresta a fare il proprio esordio alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori giocatori del circuito internazionale. Il numero 1 del mondo scenderà in campo sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino nella giornata di domenica 15 novembre per affrontare lo spagnolo Rafael Jodar, ma la giornata di vigilia non è delle più serene per il fuoriclasse tedesco, che in questa annata agonistica ha vinto i suoi primi titoli Slam in carriera (Roland Garros e US Open).

Il tennista 29enne è stato denunciato dall’ex compagna Brenda Patea, che nel recente passato lo aveva portato in tribunale per violenza domestica e che, questa volta, lo sta citando per diffamazione. Ad avere portato la donna all’azione legale sono state alcune dichiarazioni rilasciate dal ribattezzato Sascha in un’intervista concessa a L’Equipe in seguito al trionfo conseguito sulla terra rossa di Parigi. La notizia è stata ribattuta dal giornalista Ben Rothenberg, secondo cui la denuncia è stata presentato al Tribunale di Berlino lo scorso 18 settembre.

Nello specifico, lo scorso 8 giugno era stata posta a Zverev una domanda sulle accuse di violenza domestica (avanzate da Patea e da Olga Sharypova, un’altra ex fidanzata) e il giocatore aveva risposto: “Sapete che le accuse si sono rivelate infondate? Ho fatto tutto il possibile, la mia innocenza è stata dimostrata“. Patea si è rivolta all’avvocato Michael Scheele, il quale ha puntualizzato: “Lui non è stato riconosciuto colpevole, ma non è stato nemmeno dichiarato innocente“.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Quel procedimento si era concluso con un accordo consensuale, che prevedeva un versamento di 200.000 euro da parte di Zverev, suddivisi tra spese processuale e un ente benefico. L’Equipe uscì in edicola il giorno dopo il trionfo di Zverev al Roland Garros senza dedicargli la propria copertina, come non accadeva da più di vent’anni a livello editoriale per il secondo Slam della stagione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: