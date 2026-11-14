Alexander Zverev denunciato prima delle Finals: cos’è successo e l’intervista incriminata

Alexander Zverev si appresta a fare il proprio esordio alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori giocatori del circuito internazionale. Il numero 1 del mondo scenderà in campo sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino nella giornata di domenica 15 novembre per affrontare lo spagnolo Rafael Jodar, ma la giornata di vigilia non è delle più serene per il fuoriclasse tedesco, che in questa annata agonistica ha vinto i suoi primi titoli Slam in carriera (Roland Garros e US Open).

Il tennista 29enne è stato denunciato dall’ex compagna Brenda Patea, che nel recente passato lo aveva portato in tribunale per violenza domestica e che, questa volta, lo sta citando per diffamazione. Ad avere portato la donna all’azione legale sono state alcune dichiarazioni rilasciate dal ribattezzato Sascha in un’intervista concessa a L’Equipe in seguito al trionfo conseguito sulla terra rossa di Parigi. La notizia è stata ribattuta dal giornalista Ben Rothenberg, secondo cui la denuncia è stata presentato al Tribunale di Berlino lo scorso 18 settembre.

Nello specifico, lo scorso 8 giugno era stata posta a Zverev una domanda sulle accuse di violenza domestica (avanzate da Patea e da Olga Sharypova, un’altra ex fidanzata) e il giocatore aveva risposto: “Sapete che le accuse si sono rivelate infondate? Ho fatto tutto il possibile, la mia innocenza è stata dimostrata“. Patea si è rivolta all’avvocato Michael Scheele, il quale ha puntualizzato: “Lui non è stato riconosciuto colpevole, ma non è stato nemmeno dichiarato innocente“.

Quel procedimento si era concluso con un accordo consensuale, che prevedeva un versamento di 200.000 euro da parte di Zverev, suddivisi tra spese processuale e un ente benefico. L’Equipe uscì in edicola il giorno dopo il trionfo di Zverev al Roland Garros senza dedicargli la propria copertina, come non accadeva da più di vent’anni a livello editoriale per il secondo Slam della stagione.