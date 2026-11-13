Alcaraz, stop in allenamento con Cobolli: il risultato del set di prova e la causa dell’interruzione

A poche ore dal via ufficiale delle ATP Finals di Torino, l’attenzione dell’Inalpi Arena si concentra sulle condizioni fisiche di Carlos Alcaraz. Nella mattinata di oggi lo spagnolo ha dovuto interrompere in anticipo l’allenamento condiviso con Flavio Cobolli a causa di un fastidioso mal di stomaco, che lo accompagnava fin dalla colazione.

Prima che il murciano decidesse di fermarsi in via precauzionale, i due avevano comunque disputato un set molto intenso, vinto con merito dal tennista romano per 6-3. Una prova convincente per l’azzurro, che ha dimostrato di essersi lasciato definitivamente alle spalle il problema muscolare alla gamba accusato a Vienna.

Nonostante l’imprevisto gastrointestinale, Alcaraz non si è sottratto all’affetto dei tifosi presenti sugli spalti: prima di rientrare negli spogliatoi si è fermato a firmare autografi e a scattare selfie. Ora avrà tutto il tempo per recuperare in vista dell’esordio nel torneo, in programma lunedì 16 novembre alle 14:00 contro Frances Tiafoe. L’appuntamento ufficiale con Cobolli, invece, è fissato per martedì 17 novembre, nel match del Gruppo Ivan Lendl. Il romano, infatti, esordirà il giorno prima (non prima delle 20:30) contro il russo Daniil Medvedev.

Lo stop odierno arriva dopo giorni già segnati da qualche apprensione sullo stato di forma del campione iberico, sceso in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio, che aveva subito fatto scattare l’allarme tra gli addetti ai lavori e in Spagna.

Proprio ieri pomeriggio, però, Alcaraz sembrava aver dissipato ogni dubbio sulla tenuta dell’articolazione, regalando uno spettacolo memorabile insieme ad Alexander Zverev (n.1 del mondo). Nonostante la protezione, lo spagnolo aveva sostenuto un ritmo altissimo in un tie-break di allenamento dalla durata record di trentaquattro punti. Sotto 6-2, il murciano aveva annullato diversi set point con recuperi prodigiosi, fino a ribaltare la sfida sul 18-16, scatenando l’entusiasmo del pubblico e un simpatico gesto di stizza del tedesco prima dell’abbraccio a rete.

Se dunque il ginocchio ha già superato il test più severo, l’unico ostacolo sulla strada del debutto torinese resta ora smaltire in fretta il malessere allo stomaco accusato oggi contro Cobolli.