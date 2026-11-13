Costanza Cocconcelli: “Agli Enhanced Games i soldi davanti alla salute. Credo che le mie avversarie siano pulite”

Una stagione di vasca corta in pieno svolgimento, ma anche un laurea appena raggiunta all’Università di Bologna in Scienze Politiche, con una tesi decisamente interessante intitolata: “Evoluzione del corpo e della prestazione nello sport contemporaneo. Dal doping agli Enhanced Games”. Costanza Cocconcelli si racconta nell’ultima puntata di SwimZone, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport, toccando davvero tanti temi, anche quelli più delicati come il doping.

Sull’inizio della stagione: “Una stagione che è iniziata presto. C’è stata poca pausa, visto che la precedente è finita proprio negli ultimi giorni di agosto con i Giochi del Mediterraneo. Abbiamo avuto meno vacanze, ma questo significa anche riprendere con ancora le sensazioni della scorsa. Riprendere dunque è stato più facile. I Campionati Italiani poi sono molto presto, due mesi non sono tanti per prepararli, ma abbiamo fatto una preparazione mirata per questi campionati, avendo fatto due gare, una a Genova e una a Livorno dove ho avuto dei riscontri positivi. Cercherò di fare il meglio di me e agguantare delle belle prestazioni”.

Gli obiettivi di questa stagione e soprattutto la scelta su quali gare fare: “La stagione si divide in due parti. Nella parte di corta, che si conclude a dicembre, l’obiettivo è sicuramente gli Assoluti e mi cimenterò nel mio classico 100 misti e proverò ad avvicinare il tempo per i Mondiali. Nella seconda parte della stagione vorrei consolidare sempre di più i 100 delfino che ho portato avanti in questi anni, concludendo se tutto va bene con il Mondiale. Questa è la gara abbastanza centrale nella mia preparazione, poi vorrei portare avanti anche i 50 dorso e poi si vedrà anche all’interno della stagione, come per esempio i 50 stile libero. Vediamo in base alle sensazioni in allenamento”.

La tesi universitaria sull’evoluzione del doping e sull’Enhanced Game: “Io ho fatto un’analisi neutrale e non ho dato un giudizio su quello che penso del doping e degli Enhanced Game. Se mi viene chiesto invece come persona, io da atleta ho sempre vissuto la ricerca del limite che il mio corpo può raggiungere sempre all’interno della correttezza. Il limite è quello che rende lo sport bello, che rende un atleta forte o meno forte, quello che ci differenzia uno dall’altro. Certo dentro ogni atleta c’è la ricerca costante del limite e della vittoria, ma dentro ognuno di noi ci sono dei limiti biologici e naturali che senza potenziamento non può andare. Penso sia corretto la ricerca del superamento di se stessi, dei propri record, dei propri limiti, ma sempre dentro i limiti e i valori che un atleta si pone”.

Una lunga riflessione su chi partecipa agli Enhanced Game: “Chiaramente all’interno del nostro circuito sportivo, quello del Comitato Olimpico, nessuna sostanza dopante è ammissibile. Il circuito degli Enhanced pone dei limiti assolutamente diversi e dal loro il doping è enfatizzato. Parliamo proprio di due concezioni di sport completamente diverse tra loro. Al centro degli Enhanced c’è un progetto che pone la sovranità individuale sul corpo dell’atleta all’interno di un contesto nel quale l’antidoping sarebbe limitante. Criticano apertamente i costi dei nostri eventi, dei grandi eventi sportivi, la redistribuzione economica agli atleti e questo carattere paternalistico dei controlli antidoping. Questa critica porta alla nascita degli Enhanced, che sottraggono il corpo dell’atleta a tutti questi divieti e apre liberamente all’uso di sostanze. C’è un rischio soprattutto per la salute, perché non ci sono dei test che ci dicano che in futuro questo libero utilizzo non porterà a delle conseguenze. Inoltre questa scelta molte volte viene fatta per una pressione economica, che io credo sia il punto chiave e il fulcro di tutta questa discussione. In questo caso i soldi vengono messi davanti alla salute, ai propri valori e alla morale. Il discorso alla fine ricade sul concetto del ‘Se ti offrissero un milione di dollari tu non andresti?’, perché penso che atleti che partecipano agli Enhanced lo abbiano fatto solo per una questione di soldi. Loro non lo fanno perché vogliono battere un record del mondo da dopati, visto che hanno raggiunto traguardi ben più importanti di questi e dunque c’è solo una questione economica dietro”.

La cultura del sospetto che a volte aleggia dopo qualche exploit in acqua: “Io personalmente sarò ingenua, ma quando vado a fare le gare penso sempre che tutte siano pulite. Guardando le gare non mi viene mai il dubbio che una persona possa essere dopata, perché è un concetto molto lontano dalla mia concezione di sport. Non mi sono mai sentita in gara di dubitare sull’onestà delle persone che erano accanto a me”.

La decisione di un campione come Proud di partecipare a questo evento, con il rischio di associarsi definitivamente ad un tale evento rispetto a tutta la sua carriera: “Io penso soprattutto a Chalmers che ha rifiutato un’offerta milionaria per partecipare. Ci si trova due atleti, due campioni, due olimpionici, medaglie a non finire. Da una parte c’è un ragazzo che ha preso una decisione e dall’altra una completamente opposta. Poi per esempio c’è anche il caso del dorsista Armstrong, che ha fatto proprio un podcast dove spiega che la sua scelta di partecipare agli Enhanced è dovuta solamente ad una questione economica. Il suo sponsor non gli ha rinnovato il contratto e lui da campione olimpico si è trovato a non avere i fondi per permettersi la casa che aveva comprato e quindi doveva arrangiarsi per raggiungere un obiettivo che è all’interno delle manifestazioni pulite. Lui vuole raggiungere Los Angeles 2028 e per lui l’unico modo che ha trovato per farlo è stato quello di partecipare agli Enhanced. Dunque qui ritorna il tema della questione economica e della pressione che viene fatta su un atleta che può essere anche in difficoltà”.

Un parere sulle gare di Coppa del Mondo fatte dagli americani, con anche una serie di record del mondo: “Non ho seguito tutte le gare, ma ho visto soprattutto su Instagram continuare ad aggiornarsi i record del mondo. Sono impressionanti, ho visto un cambio di prestazione negli ultimi cinque anni davvero di un altro livello. Sono arrivate atlete come Walsh e Douglas o come ora il ranista Van Mathias. A livello di vasca corta c’è stato un salto di qualità veramente notevole. Io nel 2021 ho nuotato i Mondiali ad Abu Dhabi sono arrivata quinta nei 100 misti e con quel tempo ora farei fatica a passare le batterie. C’è stato un progresso davvero incredibile e questo deve essere anche uno stimolo per noi, anche per capire loro come riescono ad ottenere questi risultati, tra metodologie di allenamento, fisicità, miglioramenti nella nuotata. Comunque è anche bello vedere queste incredibili prestazioni”.

Le speranze per l’anno che verrà: “A Settembre 2027 sarò contenta se sono riuscita a raggiungere il Mondiale in vasca lunga e migliorare le mie prestazioni, tornando a nuotare sui livelli di Singapore 2025, provando a scendere sotto i 58 nei 100 delfino“.