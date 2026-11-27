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A che ora lo sci di fondo oggi: orari 10 km tc Ruka, tv, startlist, streaming
Ci siamo, si ricomincia: la Coppa del Mondo di sci di fondo prosegue il suo cammino in quel di Ruka con le due 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli che determinano l’avvio di una nuova corsa alla Sfera di Cristallo. Se al femminile sono molte le possibili protagoniste, al maschile la domanda è soltanto una: chi fermerà Johannes Hoesflot Klaebo?
Poste queste domande, è anche l’annata in cui l’Italia per la prima volta da più di 15 anni a questa parte deve fare a meno di Federico Pellegrino, il quale ha deciso di abbandonare l’attività col botto, dove botto si definisce l’aver portato due medaglie olimpiche a casa in quel di Milano Cortina. C’è comunque una buona fetta di gruppo cresciuto alle sue spalle che potrebbe dare più di una soddisfazione nel futuro più prossimo.
La Coppa del Mondo di sci di fondo inizia oggi a Ruka con le 10 km. Sarà possibile seguirle in diretta tv su RaiSport (solo gara maschile), oltre che in streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, SkyGo, DAZN e RaiPlay (gara femminile integrale su RaiPlay Sport 1). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO OGGI, 10KM TC RUKA
Venerdi 27 novembre
Ore 10:30 10 km individuale TC femminile
Ore 13:15 10 km individuale TC maschile – Diretta tv su RaiSport (integrale)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUKA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport (solo gara maschile in diretta)
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, SkyGo, DAZN, RaiPlay (gara femminile integrale su RaiPlay Sport 1)
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST 10 KM RUKA
DONNE
1 PAGNIER Cloe FRA
2 WERRO Giuliana SUI
3 WENG Lotta Udnes NOR
4 ERIKSSON Lisa SWE
5 STEWART-JONES Katherine CAN
6 GIMMLER Laura GER
7 KRAMER Kendall USA
8 GAGNON Liliane CAN
9 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA
10 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen U23 NOR
11 FORDHAM Rosie AUS
12 RUCKA-MICHALEK Eliza POL
13 KAELIN Marina SUI
14 GISMONDI Maria U23 ITA
15 RYDZEK Coletta GER
16 EIDUKA Patricija LAT
17 KERN Julia USA
18 INGEBRIGTSEN Eva U23 NOR
19 SAUERBREY Katherine GER
20 NISSINEN Vilma FIN
21 WENG Tiril Udnes NOR
22 del RIO Gina U23 AND
23 RYYTTY Vilma FIN
24 GANZ Caterina ITA
25 MACKIE Alison U23 CAN
26 DOLCI Flora FRA
27 HENNIG DOTZLER Katharina GER
28 RIBOM Emma SWE
29 JOENSUU Jasmi FIN
30 TERENTEVA Natalia AIN
31 KOLODZIEJ Aleksandra U23 POL
32 MATINTALO Johanna FIN
33 KETTUNEN Oona FIN
34 JANATOVA Katerina CZE
35 SAARI Amanda FIN
36 GROETTING Karoline NOR
37 SCHMIDT Sonjaa CAN
38 WENG Heidi NOR
39 KOBAYASHI Chika JPN
40 ANDERSSON Ebba SWE
41 DROLET Jasmine CAN
42 STADLOBER Teresa AUT
43 KAASIKU Keidy EST
44 NEPRYAEVA Dariya AIN
45 NIEMELA Hilla FIN
46 ILAR Moa SWE
47 FUERSTENBERG Theresa GER
48 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
49 CLAUDEL Delphine FRA
50 KARLSSON Frida SWE
51 GAL Melissa FRA
52 WEBER Anja SUI
53 KAASIKU Kaidy EST
54 FINK Pia GER
55 TSUCHIYA Masae JPN
56 HOFFMANN Helen GER
57 McCABE Novie USA
58 SVAHN Linn SWE
59 SKINDER Monika POL
60 KAELIN Nadja SUI
61 ALAKOSKI Anni FIN
62 KOBIELUSZ Magdalena POL
63 TUUL Teesi EST
64 HONDA Chika JPN
65 WELLS Amelia GBR
66 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
67 MELNIK Anna KAZ
68 VELICER Sophia Tsu TPE
69 RAY Hanna FIN
70 HAAPALEHTO Ella Noora U23 FIN
71 NIKON Anastasiia U23 UKR
72 SHALYGINA Xeniya KAZ
73 ALBRECHT Emma USA
74 LAUKLI Sophia USA
75 KOVALYOVA Darya KAZ
76 KOVALOVA Daryna UKR
77 MYHAL Daryna U23 UKR
78 SHKATULA Sofiia U23 UKR
79 OJASTE Teiloora EST
UOMINI
1 DROLET Remi CAN
2 WIGGER Nicola SUI
3 KALEV Christopher EST
4 BAUER Matyas U23 CZE
5 TUZ Jiri U23 CZE
6 VUORINEN Lauri FIN
7 MATLI Gabriele U23 ITA
8 MOCH Jakob Elias U23 GER
9 McMULLEN Zanden USA
10 HIMMA Martin EST
11 MICHELSEN Even Solem NOR
12 AHONEN Ville FIN
13 DAPRA’ Simone ITA
14 STEPHEN Thomas CAN
15 BOURDIN Remi FRA
16 GANNER Tobias U23 AUT
17 KECK Elias GER
18 STAHLBERG Alexander FIN
19 HAKOLA Ristomatti FIN
20 KOIVISTO Petteri FIN
21 POROMAA William SWE
22 DAVIES Joe GBR
23 McKEEVER Xavier CAN
24 ANTTOLA Niko FIN
25 ALEV Alvar Johannes EST
26 KLEE Beda SUI
27 EKBERG Johan SWE
28 BRÜGGER Janosch GER
29 JOHANSSON Leo SWE
30 SCHELY Theo FRA
31 CYR Antoine CAN
32 NOVAK Michal CZE
33 GISSELMAN Truls SWE
34 KETTERSON Zak USA
35 MOCH Friedrich GER
36 BERGLUND Gustaf SWE
37 LOVERA Victor FRA
38 HEGGEN Lars U23 NOR
39 NISKANEN Iivo FIN
40 ANGER Edvin SWE
41 KEMPPI Anton U23 FIN
42 LAPIERRE Jules FRA
43 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
44 LAPALUS Hugo FRA
45 OPHOFF Mike CZE
46 VERMEULEN Mika AUT
47 HIROSE Ryo JPN
48 IVERSEN Emil NOR
49 YAMASHITA Haruki JPN
50 CAROLLO Martino ITA
51 FAEHNDRICH Cyril SUI
52 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
53 HJELMESET Lars Agnar NOR
54 KOROSTELEV Savelii AIN
55 LIEKARI Emil FIN
56 DESLOGES Mathis FRA
57 BURY Dominik POL
58 GRAZ Davide ITA
59 CORREIA Matteo FRA
60 REE Andreas Fjorden NOR
61 STOELBEN Jan GER
62 STENSHAGEN Mattis NOR
63 HOLLMANN Max CAN
64 SCHUMACHER Gus USA
65 BABA Naoto JPN
66 MUSGRAVE Andrew GBR
67 PARANTAINEN Kalle FIN
68 BARP Elia ITA
69 SCHOONMAKER JC USA
70 NYENGET Martin Loewstroem NOR
71 JAYNE Zachary U23 USA
72 ROOS Henri EST
73 LICEF Miha SLO
74 MURATBEKOV Amirgali U23 KAZ
75 KROUWEL Sander NED
76 KLIMIN Olzhas KAZ
77 MORI Rio U23 JPN
78 VIGANTS Raimo LAT
79 WASOWICZ Tomasz U23 POL
80 LISOHOR Oleksandr U23 UKR
81 NURSBEKOV Yernar KAZ
82 DAL FARRA Franco ARG
83 JARECKI Piotr POL
84 TURLYBEKULY Nartay KAZ
85 ROMANCHENKO Dmytro UKR
86 KONYA Adam HUN
87 MIHAL Yehor U23 UKR
88 KALNINS Davis U23 LAT