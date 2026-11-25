Sarebbe scorretto definire il 2026-27 “l’anno zero” dell’Italia dello sci di fondo maschile. In primo luogo perché l’espressione è una frase fatta della quale si tende ad abusare; in seconda istanza perché il movimento tricolore non sta affatto “a zero”; in terza battuta poiché non deve ricominciare da capo. Il nerbo della squadra conosce già bene il contesto della Coppa del Mondo e lo frequenta da tempo.

Siamo tutti d’accordo nell’affermare che il 2026 abbia rappresentato la fine di un’epoca, quella in cui il fondo azzurro è sostanzialmente stato un one-man-team, avendo vincolato le proprie sorti a quelle di Federico Pellegrino, l’unico atleta di eccellenza assoluta emerso nel XXI secolo. Difatti le affermazioni del principio del III millennio sono state conseguite da fondisti già arrivati al vertice negli anni ’90.

Per tre lustri, il valdostano è stato il solo italiano in grado di spostare gli equilibri con le proprie forze. Però il cronometro biologico non può essere eluso. C’è chi riesce a guadagnarsi i tempi supplementari, allungando la propria carriera ad altissimo livello oltre la media. Vuoi perché Madre Natura gli ha donato doti eccezionali, vuoi perché chi le ha ricevute sa farle fruttare al 100%, se non al 110% grazie all’intelligenza e alla prontezza di spirito. Questo è il caso di Federico Pellegrino.

Aggiungiamoci i ritiri verificatisi nel cast di supporto al valdostano, ossia quelli di Francesco De Fabiani e Dietmar Nöckler. A tutti gli effetti, è giusto parlare di “fine di un’era”. Però il “domani” è già “oggi”. Non si deve andare a scovare qualche talento con il lanternino, non è necessario scrutare l’orizzonte con il cannocchiale o indagare nel futuro tramite la palla di cristallo. La “nuova Italia” è già qui, da tempo.

Il ventiseienne Davide Graz, il quasi ventiquattrenne Elia Barp e il ventitreenne Martino Carollo sono atleti di valore. Si parla di ragazzi tra il “giovane” e il “giovanissimo” per gli standard di una disciplina in cui il prime viene raggiunto attorno alla trentina, se non oltre. I tre sono accomunabili per anagrafica e per il fatto di aver già frequentato a più riprese la top-ten. Considerata la fisiologica parabola agonistica di ognuno, è evidente come il prossimo passo sia quello di issarsi sul podio.

Un podio già calcato in passato da Simone Mocellini, sulle cui poderose spalle c’è qualche primavera in più. Il ventottenne specialista delle sprint ha un fisico da corazziere, sua croce e sua delizia. Croce perché lo rende predisposto agli infortuni, dai quali non è semplice recuperare vista la prorompente mole. Delizia perché è il fulcro sul quale può costruire risultati di grido, sfidando ad armi pari i vichinghi norvegesi. Non costantemente, ma nei momenti di picco.

Avere già quattro fondisti in grado di recitare con regolarità la parte dell’outsider è comunque più di quanto poteva essere espresso solo un quadriennio fa, quando dietro a Pellegrino c’era il deserto o quasi. Manca la punta di diamante, a meno che qualcuno del citato quartetto non si affini in tempi celeri. Cionondimeno, se guardiamo alla salute del movimento azzurro nel suo complesso, la situazione è migliore rispetto al recente passato.

Vedremo se qualcun altro saprà aggiungersi alla compagnia. In particolare c’è chi crede fermamente in Simone Daprà, affermando che il suo potenziale sia più elevato di quello espresso sinora. Parliamo di un atleta di 29 anni, dunque non più giovanissimo. Però, come detto, lo sci di fondo si presta a esplosioni tardive, se c’è davvero della qualità da sviluppare.