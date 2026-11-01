Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Malesia 2026: orario gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Malesia di MotoGP si disputerà dalle ore 8:00 italiane di domenica 1 novembre. La top-class sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 4:00 del nostro Paese) e da quella della Moto2, programmata per le ore 6:15 nostrane. Il warm-up, riservato alla MotoGP, sarà in piena notte alle ore 2:40.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 8.00

L’autodromo è ufficialmente denominato Sepang International Circuit. Per un crudele scherzo del destino, l’acronimo è “SIC”, equivalente al soprannome di Marco Simoncelli, che qui purtroppo perse la vita nel 2011. Un paradosso che sia accaduto in uno degli impianti più sicuri e moderni del Motomondiale. Tuttavia, l’incidente che strappò il romagnolo a questo mondo, fu una tragica fatalità, che si verificò a prescindere dalle misure preventive per garantire la sicurezza dei piloti.

Nel 2025, in MotoGP vinse Alex Marquez (Ducati Gresini), che sul traguardo precedette la KTM di Pedro Acosta (classificatosi alla piazza d’onore) e la Honda RC213V di Joan Mir (issatosi sul gradino più basso del podio). In Moto2 si impose il britannico Jake Dixon, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio di un giapponese, ossia Taiyo Furusato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Malesia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 1 novembre

Ore 09:15, Sprint Race, Replica

Ore 11:00, Gara MOTO3, Differita in chiaro

Ore 12:20, Gara MOTO2, Differita in chiaro

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP, Differita in chiaro

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP MALESIA

Domenica 1 novembre (orari italiani)

Ore 3:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 5:00, Gara MOTO3

Ore 6:15, Gara MOTO2

Ore 8:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.