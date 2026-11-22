Il Gran Premio di Las Vegas di F1 avrà inizio alle ore 5:00 del nostro Paese di domenica 22 novembre. In Italia, il terz’ultimo dei ventitrè atti che compongono il Mondiale 2026 si svolgerà però in una data differente rispetto a quella locale, poiché la forbice nel fuso orario tra la Città del Nevada e il Bel Paese è talmente marcata da far “slittare” la partenza sul giorno successivo a quello locale!

D’altronde, a Las Vegas si può correre solo in notturna. Nel senso che, se si vuole davvero godere appieno dell’atmosfera fornita da quanto di più simile possa esistere al proverbiale “Paese dei balocchi” immaginato da Carlo Collodi per il suo romanzo “Le avventure di Pinocchio”, si devono sfruttare la sera e la notte. Da queste parti, si vive con il buio e la luce artificiale, mentre è di giorno che si sonnecchia e si riposa.

Siamo giunti alla quarta edizione di questo appuntamento. Nel 2023 e nel 2025 le affermazioni sono state appannaggio di Max Verstappen (Red Bull), nel mezzo si è imposto George Russell (Mercedes), trionfatore del 2024. La Ferrari? Charles Leclerc chiuse secondo un’ottima gara nel 2023. Il podio fu calcato anche da Carlos Sainz nel 2024, mentre nel 2025 le Rosse si sono dovute accontentare di piazzamenti piuttosto anonimi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Las Vegas 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 22 novembre

Ore 18:00, GRAN PREMIO F1, Differita

DIRETTE SKY SPORT F1 GP LAS VEGAS

Domenica 22 novembre (orario italiano)

Ore 5:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / Differita per tutti su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport.