WTA Ningbo 2026: Elena Rybakina domina Leylah Fernandez e fa il bis

Elena Rybakina si conferma campionessa del WTA 500 di Ningbo, in Cina. la kazaka, numero 1 del mondo, supera con il punteggio di 6-2 6-2 Leylah Fernandez. Per la canadese è indubitabilmente la sconfitta più netta nei sei precedenti contro l’attuale leader del ranking WTA, che dunque mantiene sempre più saldo il posto di comando della graduatoria grazie al successo numero 15 in carriera.

I primi game, per la verità, sono lottati, e anzi ci sono subito due palle break per Fernandez nel secondo di essi. Rybakina li annulla, poi la canadese riesce a tenere ai vantaggi il terzo gioco. di qui in avanti, però, è solo la kazaka a dettare legge. Sono due i break, un giorno dopo l’altro, a caratterizzare una striscia di 5 giochi di fila chiusa a zero che porta al 6-2.

Nel secondo parziale Rybakina strappa ancora la battuta a Fernandez piuttosto presto, nel terzo game, solo per rischiare di perdere il proprio vantaggio subito dopo. Il quarto gioco del match è il più lungo, con due palle del 2-2 per la canadese, ma è anche l’ultimo di grande lotta perché il 6-2 si ripete molto presto e porta alla fine del match.

Per Rybakina una giornata da 25-25 come rapporto vincenti-errori gratuiti, mentre a Fernandez va ben peggio: 10-24. Un dato troppo inferiore per poter garantire una forma di resistenza. In ogni caso alla canadese resta la soddisfazione di essere la giocatrice con più vittorie nei WTA 500 nella stagione.