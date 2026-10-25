Tennis
WTA Finals 2026, Errani/Paolini a Tokyo per staccare l’ultimo pass in palio in doppio
Si deciderà nel 500 di Tokyo l’ultimo posto disponibile per il torneo di doppio delle WTA Finals 2026 di tennis: sette coppie hanno già staccato il pass per l’ultimo atto stagionale di Indian Wells, mentre resta ancora da assegnare l’ultimo biglietto, per il quale cono in corsa anche Sara Errani e Jasmine Paolini.
Sono cinque le coppie ancora in corsa per l’ultimo posto utile: le azzurre si trovano al nono posto della Race a quota 2417 punti, ed al momento sarebbero loro a qualificarsi per le Finals, dato che la serba Aleksandra Krunic e la kazaka Anna Danilina, terze, sono state costrette al forfait per un infortunio occorso alla balcanica.
La coppia più vicina alle azzurre è quella composta dalla britannica Olivia Nicholls e dalla slovacca Tereza Mihalikova, decime a quota 2376, a -41 da Errani e Paolini, seguite dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla statunitense Quinn Gleason, 11me con 2365 punti, a -52 dalle azzurre.
Più indietro le coppie composte dalla neozelandese Erin Routliffe e dall’indonesiana Aldila Sutjiadi, 12me a quota 2273, a -144 dalle italiane, e dalla nipponica Shuko Aoyama e dalla taiwanese Liang En-Shuo, 13ma con 2220 punti, a -197 dalle azzurre.
RACE WTA DOPPIO AL 25 OTTOBRE
1 DABROWSKI, GABRIELA / STEFANI, LUISA 8420 QUALIFICATE
2 SINIAKOVA, KATERINA / TOWNSEND, TAYLOR 8370 QUALIFICATE
3 DANILINA, ANNA / KRUNIC, ALEKSANDRA 5638
4 GUO, HANYU / MLADENOVIC, KRISTINA 3976 QUALIFICATE
5 BUCSA, CRISTINA / MELICHAR-MARTINEZ, NICOLE 3750 QUALIFICATE
6 HSIEH, SU-WEI / OSTAPENKO, JELENA 3328 QUALIFICATE
7 PEREZ, ELLEN / SCHUURS, DEMI 3238 QUALIFICATE
8 MERTENS, ELISE / ZHANG, SHUAI 3018 QUALIFICATE
9 ERRANI, SARA / PAOLINI, JASMINE 2417
10 MIHALIKOVA, TEREZA / NICHOLLS, OLIVIA 2376
11 EIKERI, ULRIKKE / GLEASON, QUINN 2365
12 ROUTLIFFE, ERIN / SUTJIADI, ALDILA 2273
13 AOYAMA, SHUKO / LIANG, EN-SHUO 2220