WTA Finals 2026, Errani/Paolini a Tokyo per staccare l’ultimo pass in palio in doppio

Si deciderà nel 500 di Tokyo l’ultimo posto disponibile per il torneo di doppio delle WTA Finals 2026 di tennis: sette coppie hanno già staccato il pass per l’ultimo atto stagionale di Indian Wells, mentre resta ancora da assegnare l’ultimo biglietto, per il quale cono in corsa anche Sara Errani e Jasmine Paolini.

Sono cinque le coppie ancora in corsa per l’ultimo posto utile: le azzurre si trovano al nono posto della Race a quota 2417 punti, ed al momento sarebbero loro a qualificarsi per le Finals, dato che la serba Aleksandra Krunic e la kazaka Anna Danilina, terze, sono state costrette al forfait per un infortunio occorso alla balcanica.

La coppia più vicina alle azzurre è quella composta dalla britannica Olivia Nicholls e dalla slovacca Tereza Mihalikova, decime a quota 2376, a -41 da Errani e Paolini, seguite dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla statunitense Quinn Gleason, 11me con 2365 punti, a -52 dalle azzurre.

Più indietro le coppie composte dalla neozelandese Erin Routliffe e dall’indonesiana Aldila Sutjiadi, 12me a quota 2273, a -144 dalle italiane, e dalla nipponica Shuko Aoyama e dalla taiwanese Liang En-Shuo, 13ma con 2220 punti, a -197 dalle azzurre.

RACE WTA DOPPIO AL 25 OTTOBRE