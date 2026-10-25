Dove vedere in tv Errani/Paolini-Danilina/Jiang, WTA Tokyo 2026: orario, programma, streaming

Domani, lunedì 26 ottobre, per quanto concerne il WTA 500 di Tokyo, si aprirà il primo turno del tabellone principale di doppio femminile: inizierà il cammino della coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinsese Jiang Xinyu, le numero 2 del seeding.

L’incontro si disputerà sullo Show Court e sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 3.00 italiane: Errani e Paolini devono vincere per restare in corsa nella Race WTA di doppio, per puntare alla qualificazione alle Finals, in un torneo in cui sono presenti tutte le antagoniste delle azzurre per l’ultimo posto ancora in palio.

Il match tra Errani/Paolini e Danilina/Jiang sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO WTA TOKYO 2026

Lunedì 26 ottobre

Show Court – Dalle ore 3.00 italiane

Aliaksandra Sasnovich (Bielorussa, Q) – Nikola Bartunkova (Cechia)

A seguire

Shuko Aoyama / Liang En-Shuo (Giappone / Cina Taipei) – Ingrid Neel / Giuliana Olmos (Estonia / Messico)

A seguire

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia) – Anna Danilina / Jiang Xinyu (Kazakistan / Cina, 2) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis HD

PROGRAMMA WTA NINGBO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.