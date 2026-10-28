LIVE Conegliano-Vallefoglia, A1 volley femminile in DIRETTA: match che può riservare sorprese

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano–Megabox Ond. Savio Vallefoglia, una delle partite più attese del turno infrasettimanale di A1 di volley femminile. Al Palaverde (ore 20:00) si sfidano due squadre ancora imbattute.

Conegliano ha 12 punti e nessun set perso; Vallefoglia è a 11 con quattro vittorie. Le venete puntano ad agganciare Milano in testa, le marchigiane vogliono confermare la loro crescita.

La squadra di Daniele Santarelli gioca davanti al pubblico di casa dopo la vittoria in Supercoppa e deve evitare un calo di concentrazione. La sua forza sta in un cambio palla difficile da leggere e nella capacità di costruire bene anche quando la ricezione non è perfetta. Joanna Wołosz può servire tutti gli attaccanti: la potenza di Isabelle Haak, la completezza di Gabi, le traiettorie di Zhu Ting. Al centro, Sarah Fahr e una Raphaela Folie già decisiva offrono ulteriori soluzioni.

Per Vallefoglia la chiave è tenere Wołosz lontana dalla rete. Un servizio troppo prudente lascerebbe Conegliano libera di giocare veloce; uno troppo rischioso regalerebbe punti a una squadra che ne concede pochissimi. Servirà il giusto equilibrio tra rischio e precisione, con bersagli scelti bene e un sistema muro-difesa ben organizzato sulle rotazioni avversarie. Contro l’Imoco bisogna difendere più volte, proteggere le rigiocate e trasformarle in contrattacchi efficaci.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE di Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano–Megabox Ond. Savio Vallefoglia, una delle partite più attese del turno infrasettimanale di A1 di volley femminile: cronaca in tempo reale a aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 20:00. Buon divertimento!