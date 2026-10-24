United Rugby Championship: Treviso, ennesima rimonta subita. Glasgow ringrazia e vince

Non si sblocca la Benetton Treviso, che nel quarto turno dell’URC domina Glasgow per oltre un tempo, ma poi il giallo a Midena e un atteggiamento rinunciatario permettono agli scozzesi di rimontare e quasi allo scadere arriva la meta che spegne il Monigo.

Avvio subito complesso per la Benetton Treviso, che dopo tre minuti perde capitan Lamaro per infortunio. All’11’ esce anche Bernasconi, mentre il match non decolla e le due squadre non trovano spazi per rendersi pericolosi.

Si deve, così, arrivare quasi alla mezz’ora di gioco perché il tabellone si muova. E lo fa sorridendo ai padroni di casa, con la bella meta di Federico Zanandrea che sblocca il risultato e la trasformazione di Umaga che vale il 7-0. E allo scadere del primo tempo è lo stesso Umaga ad allungare dalla piazzola per il 10-0.

Continua l’ottimo momento della Benetton Treviso, che subito a inizio ripresa trova la seconda meta, questa volta con una bella azione di Louis Lynagh per il 17-0. Al 46’, però, arriva il cartellino giallo per Mattia Midena e Treviso dovrà reggere l’onda d’urto scozzese per i prossimi 10 minuti. E, infatti, cambia la musica a Monigo. Al 49’ è Euan Ferrie a sfondare e andare in meta, mentre al 53’ è la volta di Kyle Steyn a trovare la marcatura e Glasgow che riapre il match sul 17-12. E dopo un solo minuti è Rory Darge ha chiudere la rimonta, con due errori dalla piazzola che evitano il sorpasso.

Prova a reagire la Benetton Treviso al blackout che ha riportato tutto in equilibrio e al 68’ conquista un importante calcio piazzato che Umaga nuovamente mette tra i pali per il 20-17. Soffre troppo in maul la squadra di casa e al 78’ arriva la meta di Oguntibeju che ribalta tutto e Glasgow si impone 20-24. Per la Benetton ennesima rimonta subita ed ennesimo match perso di pochi punti.