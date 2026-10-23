United Rugby Championship: le Zebre Parma partono male e Connacht si impone

Il Connacht supera 48-27 le Zebre Parma nel quarto turno dell’United Rugby Championship, al termine di una partita ricca di mete e di capovolgimenti. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti, i padroni di casa hanno preso in mano il match nel primo tempo, mentre nella ripresa i parmensi hanno provato a riaprire la sfida senza riuscire a completare la rimonta.

Il primo tempo della sfida tra Connacht e Zebre Parma si apre con un ottimo avvio ospite: dopo appena quattro minuti Giacomo Ferrari schiaccia in meta e porta le Zebre sullo 0-5. La reazione dei padroni di casa, però, è immediata e travolgente. All’8′ Finlay Bealham pareggia i conti con una meta trasformata da Ciaran Frawley, e da lì il Connacht prende il controllo del match: al 13′ Sean Jansen allunga fino al 14-5, mentre al 17′ Cathal Forde va in meta e Frawley, ancora preciso dalla piazzola, porta il punteggio sul 19-5.

Al 22′ arriva la quarta meta irlandese, firmata da Sam Gilbert e trasformata dallo stesso Frawley, per il 26-5. Le Zebre, però, non si disuniscono e provano a restare agganciate alla partita. Al 27′ Jacopo Botturi trova la via della meta e Giovanni Montemauri la trasforma, riportando i parmensi sul 26-12. Il Connacht risponde però subito: al 30′ Cian Prendergast schiaccia l’ovale oltre la linea e Frawley, con la sua quarta trasformazione, fissa il 33-12. Prima dell’intervallo c’è ancora spazio per la reazione degli ospiti, che al 33′ vanno a segno con Mirko Belloni e chiudono un primo tempo ricco di mete sul 33-17 per i padroni di casa.

Il secondo tempo si apre con una lunga fase di studio, in cui le due squadre faticano a trovare spazi e il punteggio resta bloccato sul 33-17 per oltre mezz’ora. A sbloccare la situazione è il Connacht, che al 54′ torna a farsi vedere con la meta di Dave Heffernan e allunga fino al 38-17. I padroni di casa insistono e al 67′ trovano un’altra marcatura, firmata da Harry West, che porta il punteggio sul 43-17 e sembra mettere al sicuro il risultato.

Le Zebre, però, non mollano e nel finale tornano a farsi pericolose. Al 70′ Giampietro Ribaldi va in meta e accorcia le distanze sul 43-22, regalando nuova linfa agli ospiti. Il forcing dei parmensi viene premiato al 76′ con la meta di Bautista Stavile, che fissa il punteggio sul 43-27. A tempo scaduto Heffernan fissa il punteggio finale sul 48-27. Nonostante il tentativo di rimonta, il Connacht porta a casa la vittoria davanti al proprio pubblico, mentre le Zebre escono dal campo con un passivo contenuto e qualche rimpianto per l’avvio di partita.