United Rugby Championship: a Newport le Zebre cercano la prima vittoria

Sabato 31 ottobre, alle 18.30 italiane al Rodney Parade di Newport, i Dragons ospitano le Zebre Parma nel quinto turno dell’United Rugby Championship 2026/27. È l’ultima gara prima della sosta di novembre per il Nations Championship. Si affrontano due squadre che inseguono i primi successi pesanti della stagione.

Le Zebre di Massimo Brunello sono ultime in classifica con 2 punti, frutto di quattro sconfitte in altrettante partite: 13-47 con i Bulls, 27-40 a Cardiff, 12-29 con l’Edimburgo e 27-48 a Galway con il Connacht. Le note positive sono le cinque mete segnate in Irlanda, che hanno portato un punto di bonus, e la capacità di restare in partita offensivamente. Resta il problema difensivo: nelle prime quattro giornate i ducali hanno incassato 177 punti.

I Dragons di Filo Tiatia avevano avviato bene il campionato, con 9 punti nelle prime tre giornate tra un successo, un pareggio con la Benetton e una sconfitta. Sabato scorso, però, sono stati battuti 31-14 dagli Ospreys nella notte dell’inaugurazione del nuovo St Helen’s, sotto la tempesta Boelo e con tre cartellini gialli a pesare. Lo stesso Tiatia ha ammesso che i gallesi sono stati dominati in mischia e nel gioco al piede. In casa la squadra gallese può contare sul maul, arma in cui si è messo in luce il tallonatore Elliot Dee.

Nella scorsa stagione le due squadre si sono incontrate due volte e a vincere sono stati sempre i Dragons: 35-32 nei quarti di Challenge Cup e 19-18 al Lanfranchi in campionato. Per Brunello la chiave sarà la disciplina, perché contro un avversario che sfrutta il maul ogni calcio di punizione concesso può costare caro. Il pronostico è un leggero vantaggio per i gallesi, ma se le Zebre manterranno l’efficacia vista a Galway e limiteranno i falli, la prima vittoria stagionale è alla portata.