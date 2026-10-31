Sport in tv
Sport in tv oggi (sabato 31 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, sabato 31 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, la F1 con il GP del Messico, il Motomondiale con il GP della Malesia, il curling con gli Europei, lo short track con il World Tour, e tanto altro ancora.
Nel torneo WTA 500 di Tokyo, si disputeranno le semifinali del tabellone principale di doppio femminile: la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, si giocherà l’ultimo pass per le Finals nello scontro diretto con la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls. Le azzurre sono davanti alle avversarie nella Race di doppio di 42 punti, ma il match ne metterà in palio 130, quindi chi vincerà si qualificherà alle Finals.
Negli Europei di curling proseguirà il cammino dell’Italia maschile, chiamata a disputare l’ultimo match della prima fase contro la Scozia alle ore 9.30 e poi a giocare la semifinale alle ore 18.30 contro una tra Svezia e Cechia per cercare l’accesso alla finale per l’oro di domani.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 31 ottobre
1.40-2.10 Moto3, GP Malesia: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
2.00-3.30 Pattinaggio artistico, Skate Canada: short program individuale maschile – Discovery Plus, HBO Max
2.25-2.55 Moto2, GP Malesia: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
3.10-3.40 MotoGP, GP Malesia: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
3.50-4.05 MotoGP, GP Malesia: qualifiche 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it
4.00 Tennis, WTA 500 Tokyo: semifinali (4° match dalle 4.00 Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls) – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW
4.15-5.21 Pattinaggio artistico, Skate Canada: short program coppie d’artistico – Discovery Plus, HBO Max
4.15-4.30 MotoGP, GP Malesia: qualifiche 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it
5.45-6.00 Moto3, GP Malesia: qualifiche 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it
6.00 Judo, Grand Slam Abu Dhabi: turni preliminari – Judo TV
6.10-6.25 Moto3, GP Malesia: qualifiche 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it
6.40-6.55 Moto2, GP Malesia: qualifiche 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it
7.05-7.20 Moto2, GP Malesia: qualifiche 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it
7.30 Lotta, Mondiali senior Astana: 8a giornata – UWW+
8.00 MotoGP, GP Malesia: Sprint – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it
9.00 Nuoto, Trofeo Nico Sapio: sessione mattutina – Nessuna copertura tv / streaming
9.30 Curling, Europei: prima fase, Italia-Scozia – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel
9.30 Curling, Europei: prima fase, Svezia-Polonia, Svizzera-Norvegia, Austria-Germania, Spagna-Cechia – The Curling Channel
9.30 Tennis, WTA 250 Guangzhou: semifinali – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport 257, Sky Go, NOW
9.30 Multisport, Olimpiadi Giovanili Dakar: Giorno 0 – Olympic Channel, per beach volley dalle 9.30 Discovery Plus, HBO Max
12.30 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Como 1907 – DAZN, DAZN 1
12.30 Sollevamento pesi, Mondiali: -75 kg maschili – Weightlifting House TV
14.00 Curling femminile, Europei: semifinali, Scozia-Svizzera e Svezia-Lettonia – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel
14.00 Short track, World Tour Montreal: sessione pomeridiana – YouTube Skating ISU
15.00 Tennis, ATP 500 Basilea: semifinali – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV
15.00 Tennis, ATP 500 Vienna: semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
15.00 Golf, PGA Tour: Mexico Championship, 3° giro – 21.00 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
15.00 Judo, Grand Slam Abu Dhabi: final block – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Judo TV
15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Monza – DAZN, DAZN 1
16.00 Rugby, URC: Benetton-Edimburgo – Sky Sport Arena
16.20 Nuoto, Trofeo Nico Sapio: sessione pomeridiana – Rai Play Sport 1
16.45 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Parma – DAZN, Rai Sport HD, Rai Play Sport 2
18.00 Basket femminile, Serie A1: Livorno-Venezia – FLIMA
18.00 Volley, Superlega: Monza-Perugia – DAZN, VBTV
18.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Cuneo – DAZN
18.00 Calcio, Serie A: Udinese-Roma – DAZN, DAZN 1
18.30 Curling, Europei: semifinali (qualificate Italia, Scozia, Svezia e Cechia, accoppiamenti da definire) – Rai Sport HD dalle 18.45, Rai Play Sport 3, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel
18.30-19.30 F1, GP Messico: prove libere 3 – Sky Sport F1, Sky Go, NOW
18.30 Rugby, URC: Dragons-Zebre – Sky Spor Arena
18.30 Pallanuoto, Serie A1: Trieste-Brescia – FIN TV
18.35 Short track, World Tour Montreal: sessione serale – YouTube Skating ISU, Discovery Plus, HBO Max
19.30 Multisport, Olimpiadi Giovanili Dakar: Cerimonia d’apertura – Olympic Channel, Rai Play Sport 2
20.00 BMX Racing, Coppa del Mondo Sarasota: 1a giornata – Discovery Plus, HBO Max
20.00 Basket, Serie A: BC Roma-Scafati – LBA TV
20.00 Basket, Serie A: Verona-Varese – LBA TV
20.30 Basket, Serie A: Treviso-Reggio Emilia – LBA TV
20.30 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Busto Arsizio – DAZN, Rai Play Sport 1, dalle 21.00 Rai Sport HD
20.30-22.00 Pattinaggio artistico, Skate Canada: short program individuale femminile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Milan-Inter – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
22.00-23.00 F1, GP Messico: qualifiche – Sky Sport F1, Sky Go, NOW, 23.25 differita TV8 HD, tv8.it
22.00 circa Boxe, Mondiale WBC pesi supermedi: Canelo Alvarez-Christian Mbilli – DAZN
22.20-23.39 Pattinaggio artistico, Skate Canada: rhythm dance danza sul ghiaccio – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN