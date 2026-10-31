LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2026 in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, quinto e ultimo incontro degli azzurri ai Campionati Europei 2026 di curling maschile in programma a Ostrava in Cechia. Il primo posto nel girone e un incrocio sulla carta più favorevole in semifinale: Scozia-Italia chiude la prima fase degli Europei 2026 di curling maschile. Entrambe le formazioni hanno già conquistato la qualificazione, ma la quinta e ultima partita del gruppo A conserva un peso specifico enorme: gli scozzesi si presentano imbattuti, mentre agli azzurri basterebbe vincere lo scontro diretto per completare il sorpasso e chiudere davanti a tutti.

Il nuovo regolamento rende particolarmente importante la posizione conclusiva. Le dodici Nazionali sono state suddivise in due raggruppamenti da sei, con incontri disputati sulla distanza degli otto end: soltanto le prime due avanzano alle semifinali incrociate. La vincitrice del gruppo A affronterà la seconda del gruppo B, mentre la seconda classificata troverà la prima dell’altro raggruppamento. In palio non c’è quindi soltanto un successo di prestigio, ma anche la possibilità di evitare in semifinale la Svezia campione d’Europa e di affrontare la Cechia padrona di casa. Il cammino dell’Italia racconta una squadra capace di reagire immediatamente alle difficoltà. La sconfitta all’esordio contro la Germania aveva complicato la situazione, soprattutto per il modo in cui era maturata dopo una buona prima parte di gara. Da quel momento, però, Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller hanno cambiato marcia, ottenendo tre successi consecutivi e assicurandosi la qualificazione con un turno di anticipo. La netta affermazione contro i Paesi Bassi ha rappresentato la prova più convincente, sia per la continuità mantenuta durante l’incontro sia per la capacità di mettere pressione agli avversari fin dalle prime stone.

Contro Austria e Belgio, il quartetto tricolore aveva già mostrato una notevole capacità di costruire mani pesanti, trovando soluzioni decisive nei momenti in cui la partita richiedeva maggiore precisione. La sfida con gli olandesi ha aggiunto un altro elemento positivo: la solidità nella gestione del vantaggio. L’Italia ha concesso pochissimo, ha saputo rubare la mano e ha chiuso il confronto senza permettere agli avversari di riaprirlo. È il segnale di una maturazione rapida per un gruppo alla prima grande manifestazione internazionale con Stefano Spiller nel ruolo di skip. Il cambio al vertice della Nazionale rappresentava una delle principali incognite della vigilia. Dopo circa vent’anni senza Joel Retornaz alla guida della squadra azzurra in un grande appuntamento, Spiller ha dovuto assumersi responsabilità tecniche e decisionali particolarmente delicate. L’inizio non è stato semplice, ma la risposta offerta nelle tre gare successive ha evidenziato personalità e capacità di adattamento. Accanto a lui, l’esperienza di Amos Mosaner costituisce un riferimento prezioso, mentre Sebastiano Arman e Cesare Spiller stanno garantendo ordine nella costruzione degli end e continuità nell’esecuzione.

La Scozia rappresenterà però l’esame più severo affrontato finora dagli azzurri. Non c’è il “mago” Mouat ma la formazione guidata da Grant Hardie ha vinto tutti i suoi incontri e ha confermato la tradizionale qualità nella lettura tattica, nelle bocciate e nella gestione delle stone centrali. Il percorso netto degli scozzesi non lascia spazio a interpretazioni: si tratta di una candidata autorevole al titolo, capace di controllare il ritmo e di sfruttare con grande cinismo anche una singola imprecisione. L’Italia dovrà limitare gli errori sui tiri conclusivi e impedire agli avversari di costruire case troppo affollate, nelle quali la qualità scozzese potrebbe diventare determinante.

La formazione britannica presenta Grant Hardie nel ruolo di skip e third, mentre Ross Whyte lancia le ultime stone. Completano il quartetto Craig Waddell come second ed Euan Kyle come lead, con Duncan Menzies nel ruolo di alternate. È una squadra nata durante l’estate dall’unione tra Hardie e tre componenti del gruppo campione di Scozia guidato in precedenza da Whyte. La figura centrale resta quella di Hardie, reduce da nove stagioni trascorse nel Team Mouat e da un palmarès che comprende due argenti olimpici, due titoli mondiali e quattro successi europei. La sua esperienza nella lettura degli end si combina con la qualità tecnica di Whyte, giocatore abituato ad assumersi la responsabilità dei tiri conclusivi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, quinto e ultimo incontro degli azzurri ai Campionati Europei 2026 di curling maschile in programma a Ostrava in Cechia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 9.30. Buon divertimento a tutti.