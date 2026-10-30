LIVE MotoGP, GP Malesia 2026 in DIRETTA: Marquez verso lo scacco matto tra qualifiche e Sprint

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Sepang, si prospetta un day-2 piuttosto intenso per piloti e team, a caccia della miglior performance possibile e dovendo prestare attenzione alla Sprint Race.

Tutto sembra apparecchiato per Marc Marquez. L’asso spagnolo, in sella alla Ducati, è pronto allo scacco matto in questo round malese. Dopo aver preso la vetta della graduatoria iridata grazie all’affermazione nella Sprint di Phillip Island (Australia), il Cabroncito ha approcciato a questo fine-settimana nel migliore dei modi.

Nelle prove libere 1 e nelle pre-qualifiche, Marquez ha ottenuto i migliori tempi in entrambe le sessioni e i presupposti che possa continuare su questa strada ci sono tutti. La GP26, tra le sue mani, si sta rivelando moto veloce e affidabile, valorizzata da una guida personale e molto redditizia.

In Aprilia, per questo, la situazione è complicata. Il rivale principale per il titolo è lo spagnolo Jorge Martin, ma la frattura al polso con cui l’iberico deve fare i conti sta ponendo non pochi interrogativi sulla sua resa in pista. A Noale dovranno fare a meno anche di Raul Fernandez (frattura al dito) e quindi tutte le fiches saranno su Marco Bezzecchi e lo spagnolo Ai Ogura.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la seconda sessione di prove libere dalle 03:10 italiane. A seguire, le qualifiche prenderanno il via dalle 03:50. Il semaforo verde della Sprint Race, invece, è previsto alle 08:00 nostrane. Saranno 10 giri molto intensi. Buon divertimento!