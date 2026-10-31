Sonego e Bellucci battono Munar e Carreno-Busta a Parigi: si vola al turno decisivo delle qualificazioni

Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci hanno staccato il pass per il turno decisivo delle qualificazioni al Masters 1000 di Parigi e domenica 1° novembre saranno impegnati sul cemento indoor della capitale francese per meritarsi l’approdo al tabellone principale dell’evento che andrà in scena da lunedì 2 a domenica 8 novembre. Entrambi i tennisti italiani sono riusciti a sconfiggere giocatori spagnoli in occasione dell’esordio in terra transalpina, anche se con due copioni totalmente differenti.

Lorenzo Sonego ha prevalso in rimonta su Jaume Munar con il punteggio di 6-7(3), 6-3, 6-4: il numero 91 del mondo ha battuto il numero 65 del ranking dopo 2 ore e 59 minuti di autentica battaglia, risalendo la china dopo aver perso il primo set al tie-break, strappando il servizio al rivale nell’ottavo gioco della seconda frazione e nel terzo game del terzo parziale per chiudere i conti.

Mattia Bellucci ha regolato Pablo Carreno-Busta con il risultato di 6-1, 7-6(3): il numero 66 del mondo ha avuto la meglio sul numero 74 della classifica mondiale in 97 minuti di gioco, dominando il primo set e poi riuscendo a recuperare prontamente dopo aver subito il break nell’ottavo gioco del secondo set, operando prontamente il controbreak e dettando poi legge nel tie-break.

Mattia Bellucci se la dovrà vedere contro l’argentino Thiago Agustin Tirante, numero 51 del mondo che ha regolato in rimonta lo statunitense Svajda. Lorenzo Sonego incrocerà il vincente del confronto tra il paraguayano Adolfo Vallejo e il bulgaro Grigor Dimitrov.