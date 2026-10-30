Carlos Alcaraz distanzia Shelton: sarà n. 3 del mondo a fine anno? La classifica, gli scenari e il ritardo da Sinner

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto lo statunitense Tommy Paul in due set e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di Vienna, dove se la dovrà vedere con il russo Daniil Medvedev (fresco di qualificazione alle ATP Finals). Il fuoriclasse iberico, reduce dal trionfo nel torneo ATP 500 di Tokyo e dalla prematura eliminazione nel Masters 1000 di Pechino, ha guadagnato 200 punti grazie al risultato conseguito sul cemento della capitale austriaca e ha rafforzato il terzo posto nella ATP Race con 4.800 punti.

Il 23enne ha allungato nei confronti dello statunitense Ben Shelton, fermo a 4.520 punti dopo aver perso in maniera inattesa contro lo svizzero Jerome Kym agli ottavi del torneo ATP 500 di Basilea. Alcaraz può ora fare affidamento su 280 lunghezze di margine nei confronti dell’americano, che diventerebbero 410 in caso di finale a Vienna e 580 se l’iberico dovesse alzare al cielo il trofeo domenica pomeriggio (sarebbe il suo secondo sigillo dopo la lunga assenza per infortunio).

Carlos Alcaraz sta rafforzando la possibilità di chiudere l’anno da numero 3 del mondo alle spalle del tedesco Alexander Zverev e del nostro Jannik Sinner, ma deve stare attento alle residue velleità di Shelton e all’ottimo momento del russo Daniil Medvedev. La graduatoria si delineerà con i risultati di Basilea e Vienna, il riscontro del Masters 1000 di Parigi previsto la prossima settimana e con il responso delle ATP Finals, che andranno in scena alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre.

Nella capitale francese sono in palio 1000 punti per la vittoria (600 per la finale, 400 per la semifinale, 200 per i quarti, 100 per gli ottavi), mentre alle ATP Finals è garantito un bottino di 1500 punti per il campione imbattuto. Ricordiamo che la ATP Race e il ranking ATP coincideranno al termine delle Finals, nel ranking attuale virtuale Alcaraz è terzo con 5.800 punti contro i 4.530 di Shelton e i 3.860 di Medvedev, al momento lontano 3.650 punti di Jannik Sinner.