Il dt Enrico Casella ci porta alla scoperta dell’avvenieristico International Gymnastics Center di Brescia

Lo scorso 30 luglio è stato inaugurato l’International Gymnastics Center a Brescia, l’impianto d’eccellenza interamente dedicato alla ginnastica artistica femminile e che fa da base alla Nazionale Italiana: finalmente le Fate e l’intero settore tricolore hanno la loro casa, dove vivere quotidianamente, allenarsi ai massimi livelli, migliorare e progredire giorno dopo giorno, guardando con rinnovato ottimismo verso il futuro, prossimo e più lontano.

La struttura di Sanpolino farà da sfondo al cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove l’Italia punterà ad essere grande protagonista: dopo aver conquistato tre medaglie ai Giochi di Parigi 2024 (oro di Alice D’Amato alla trave, argento nella gara a squadre, bronzo di Manila Esposito sui 10 cm). Andando oltre la rassegna a cinque cerchi, a Brescia si continuerà a lavorare con uno sguardo pluridecennale, per confermarsi ai vertici internazionale dopo una lunga rincorsa.

Il progetto è stato promosso dalla Federginnastica e dal Comune di Brescia, con un investimento iniziale complessivo di 9,5 milioni di euro finanziato dal PNRR (poi ritoccato a 9,78 milioni di euro finali). Il cuore della struttura è la palestra da 1.250 metri quadrati, attrezzata per l’artistica femminile e pensata per la crescita dei talenti della Polvere di Magnesio. Dalla piscina di via Roma, dove Vanessa Ferrari costruì la sua cavalcata verso il trionfo ai Mondiali 2006, passando al PalaAlgeco di via Petrarca, dove sono cresciute le Fate, l’Italia della ginnastica artistica si rilancia in un centro all’avanguardia e con pochi eguali al mondo.

Il DT Enrico Casella ha regalato a Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, un tour guidato della nuova struttura. Dalla sala adibita per la fisioterapia e trattamenti microlaser, a una sala specifica per fare preparazione generale, passando per la palestra, la cucine e gli spogliatoi, con un’incursione finale nelle camere e la gradita presenza improvvisata di Alice D’Amato nella sua stanza.