Pattinaggio artistico, Skate Canada 2026: programma, orari, tv, streaming

Dopo il debuto ad Angers, la carovana adesso si sposta in Nord America. Questo fine settimana si svolgerà infatti Skate Canada, secondo appuntamento valido per il Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura, quest’anno in scena in quel di Kelowna. Non mancheranno gli spunti d’interesse in tutte le quattro specialità, con particolare focus per quella femminile, sulla carta la più spettacolare.

Sì perché, finalmente, dopo aver militato per un quadriennio intero in campo Junior (una scelta obbligata dall’innalzamento dell’età deciso post Pechino 2022) farà finalmente il debutto tra i grandi la giapponese Mao Shimada, pattinatrice che nel corso della sua esperienza in categoria Junior non ha mai perso una gara e pronta a farsi spazio anche tra i grandi. Con lei ci saranno la Campionessa d’Europa Niina Petrokina, la competitiva statunitense Isabeu Levito, la sudcoreana Jia Shin oltre che la nostra Anna Pezzetta.

Tra gli uomini i riflettori saranno puntati sul padrone di casa Stephen Gogolev, chiamato a ripetere quanto di buono fatto nella scorsa annata sportiva, il francese imprevedibile Kevin Aymoz e il nipponico Rio Nakata, Campione del Mondo Junior in carica. Nelle coppie spazio invece ai canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud e agli americani Alisa Efimova-Misha Mitrofanov in una gara in cui saranno presenti anche i nostri Irma Caldara-Riccardo Maglio. Nella danza infine attesi i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson insieme ai transalpini Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, ai cechi Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek e agli statunitensi Caroline Green-Micheal Parsons.

Skate Canada 2026 sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione) ed in streaming su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+), oltre che sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2. Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

PROGRAMMA SKATE CANADA 2026

Sabato 31 ottobre

2:00-3:30 Short program individuale maschile

4:15-5:21 Short program coppie d’artistico

20:30-22:00 Short program individuale femminile

22:20-23:39 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Domenica 1 novembre

00:40-2:28 Free program individuale maschile

2:45-4:03 Free program coppie d’artistico

22:00-23:51 Free program individuale femminile

Lunedì 2 novembre

00:15-01:47 Free dance danza sul ghiaccio

SKATE CANADA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: possibili collegamenti su Rai Sport

Diretta streaming: integrale Discovery Plus, HBO Max. Possibili collegamenti su RaiPlay e sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche su DAZN.