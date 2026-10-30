Zverev: “Raggiungere il numero uno a trent’anni è una sensazione speciale”

L’ufficialità di quanto era ormai noto da diverse settimane è arrivata. Il successo ottenuto negli ottavi di finale del torneo ATP di Vienna contro l’olandese Tallon Griekspoor consegna ufficialmente ad Alexander Zverev la posizione di numero uno del mondo e la certezza di chiudere in testa alla classifica il 2026.

Il tedesco corona così una stagione straordinaria nella quale ha esibito una continuità di rendimento impressionante ed è riuscito a sfatare finalmente il tabù della vittoria del primo titolo Slam con il trionfo ottenuto al Roland Garros e poi replicato agli US Open. Il tedesco, nel post partita, ha commentato il prestigioso obiettivo raggiunto.

Sul traguardo del numero uno del mondo: “È una sensazione speciale. È diversa dal vincere il torneo, dall’avere successo una sola volta. Bisogna essere molto costanti e mostrare un livello molto alto durante tutto l’anno per arrivare a questo punto. Raggiungere questo traguardo a quasi trent’anni è una sensazione speciale, perché non si sa mai quanto tempo ancora si avrà per ottenere qualcosa del genere. Ecco perché sono molto felice di questo risultato“.

Sui festeggiamenti rinviati a fine anno: “Aspetterò la fine della settimana, magari farò qualcosa di piccolo, perché sarò di nuovo in campo a Parigi martedì o mercoledì. La nostra stagione continua, non è ancora finita. Quando l’anno sarà finito, mi prenderò sicuramente una pausa. Andrò alle Maldive, come sempre. Non so se ci sarà una festa speciale. Abbiamo tre grandi tornei davanti a noi: un Masters 1000, le Atp Finals e la Coppa Davis. Ho ancora grandi obiettivi all’orizzonte quest’anno, e ovviamente c’è Vienna. Sono ancora in ottima forma e c’è ancora molto da vincere. Devo rimanere concentrato su quello che mi aspetta”.