ATP Vienna 2026, Zverev supera Griekspoor e festeggia il n.1 del mondo

Alexander Zverev prosegue il suo cammino nell’ATP 500 di Vienna e raggiunge i quarti di finale. Il tedesco ha superato in due set l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. Una buona prestazione quella di Zverev contro un avversario che sta vivendo un ottimo momento e che la scorsa settimana ha trionfato a Bruxelles. Nei quarti, purtroppo per i colori azzurri, non ci sarà la sfida con Lorenzo Musetti, visto che Zverev affronterà il britannico Arthur Fery, che ha superato il toscano in tre set dopo un match durissimo. Un obiettivo per il tedesco che si traduce del primato della classifica mondiale.

Rendimento altissimo con la prima di servizio per Zverev. Il tedesco ha infatti chiuso con undici ace e soprattutto ha vinto il 90% dei punti quando ha servito la prima. Zverev non ha concesso palle break ad un Griekspoor che comunque è stato molto bravo a restare in partita. Sono 30 i vincenti del tedesco contro i 21 dell’olandese, che ha commesso 17 errori non forzati rispetto ai 10 dell’avversario.

Il match si è aperto subito bene per Zverev, che alla terza palla break è riuscito a strappare il servizio a Griekspoor nel primo game. Il tedesco come detto non ha concesso nulla nei propri turni di servizio e quel break in avvio è risultato decisivo per andare a chiudere la prima frazione sul 6-4.

Nel secondo set Griekspoor riesce a difendere una palla break proprio in avvio. Si prosegue poi seguendo l’andamento dei turni di servizio e sembra tutto procedere verso il tie-break. Invece nell’undicesimo gioco Zverev si procura e sfrutta una palla break. Il tedesco va così poi a chiudere sul 7-5, qualificandosi per i quarti.