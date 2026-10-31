Short track, Elisa Confortola e la mista sorridono nella prima giornata a Montreal. Eliminata la staffetta maschile

Si è alzato il sipario sulla seconda tappa del World Tour 2026-2027. Il massimo circuito internazionale è rimasto in Canada, precisamente a Montreal ed è stata una prima giornata non del tutto positiva per l’Italia, visto che qualche passaggio a vuoto inaspettato c’è sicuramente stato.

Partendo dalle prove individuali e dalla distanza più breve, i 500 metri, sono arrivate le qualificazioni ai quarti di finale da parte di Thomas Nadalini tra gli uomini e Chiara Betti tra le donne. Dovranno passare dai ripescaggi invece Margherita Betti, Lorenzo Previtali e l’esordiente Daniele Zampedri. Squalificata, invece, in batteria Gloria Ioriatti.

I 1000 metri sono la gara che ha dato all’Italia i due podi lo scorso weekend a Vancouver, ma proprio in questa distanza è arrivato il primo inaspettato passo falso di giornata. Thomas Nadalini, reduce dal secondo posto della prima tappa, infatti, è stato clamorosamente eliminato in batteria e dovrà passare dai ripescaggi come anche Mattia Antonioli e Daniele Zampedri. Decisamente meglio al femminile con il passaggio ai quarti di Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e Chiara Betti, con quest’ultima avanzata al turno successivo dai giudici dopo un contatto con l’ungherese Somodi. Ai ripescaggi, invece, ci va la sorella Margherita.

Nessuna sorpresa per fortuna dai 1500 metri, visto che l’Italia avrà molti protagonisti in semifinale. Al femminile un bel terzetto composto da Elisa Confortola, Chiara Betti e Gloria Ioriatti; mentre al maschile ci saranno Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser. Ai ripescaggi invece Lorenzo Previtali, Mattia Antonioli e l’altra esordiente Viola Simonini.

Ottima prestazione della staffetta mista azzurra con il quartetto composto da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Lorenzo Previtali e Thomas Nadalini che ha vinto il proprio quarto di finale davanti a Cechia, Polonia e Germania. In semifinali gli azzurri affronteranno Cina, Giappone e Belgio.

La staffetta femminile è già in semifinale, mentre la delusione di giornata arriva proprio dall’ultima gara della giornata. La staffetta maschile italiana è già fuori ai quarti di finale. Il quartetto composto da Daniele Zampedri, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser era comodamente in testa, quando una caduta a pochi giri dalla fine a messo fine alle speranze azzurre di accedere alle semifinali.