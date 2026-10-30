Serie A1 maschile, scatta la quinta giornata: Trieste-Brescia e Posillipo-Recco i big match

Gli impegni continentali di metà settimana sono stati rapidamente archiviati, si torna nuovamente a competere in ambito nazionale. Il campionato di Serie A1 maschile è pronto a disputare i match della quinta giornata del girone di andata. Per la prima volta da inizio torneo tutte le partite si giocheranno di sabato.

Alla Bianchi, fischio di inizio previsto alle 16:00, la Pallanuoto Trieste, reduce dalla qualificazione al secondo qualification Round in Conference Cup, ospita l’AN Brescia, capolista a punteggio pieno. La formazione giuliana vuole ribadire i progressi compiuti da inizio stagione, ma per tenere testa ai quotati rivali ha bisogno di interpretare una gara esemplare sul piano della concentrazione e della tenuta difensiva. I lombardi, dopo la sfida contro il Radnicki, recuperano Guerrato, al rientro dopo aver scontato la squalifica rimediata in gara tre dell’ultima finale scudetto, e vogliono continuare il loro percorso di crescita.

La Scandone si veste a festa per una sfida dal sapore storico. Il Circolo Nautico Posillipo riceve la Pro Recco detentrice del tricolore. Il pronostico appare chiaramente sbilanciato a favore della truppa allenata da Sukno. I partenopei sfrutteranno l’occasione per verificare la bontà del lavoro svolto fin qui. Il tecnico croato, in vista del recupero di lunedì a Siracusa, potrebbe ruotare gli uomini a propria disposizione per gestire al meglio le energie in una settimana aperta dal match con l’Oradea.

Nell’impegno, almeno sulla carta, più scontato la Training Academy Olympic Roma, reduce dalla beffarda sconfitta di misura subita ad Acilia contro la Lazio, affronta al Foro Italico, la Rari Nantes Savona, formazione che dovrà essere brava a recuperare le energie spese nell’impegno europeo con il Primorac.

Nel confronto tra le due sorprese di queste prime uscite la neopromossa Lazio riceve ad Acilia la Canottieri Napoli e prova a sfruttare il fattore campo per guadagnare un terzo e importante successo. Il Telimar attende la Roma Vis Nova per provare, dopo un avvio contro le big, a rimuovere lo zero in classifica. In ottica lotta salvezza assumono un elevato peso specifico i punti in palio nelle sfide Ortigia-Chiavari e Iren Genova Quinto-De Akker Bologna.